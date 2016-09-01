Dólar registró en agosto el sexto mes de caída; es la mayor en cuatro años

En agosto retrocedió 3,21%; gobierno más activo en el mercado.

El precio del dólar estadounidense en el mercado local finalizó agosto con un desplome "punta a punta" de 3,21%, que supuso el sexto mes consecutivo de descensos y la mayor caída mensual desde octubre de 2012, con un mercado que presentó una fuerte disposición vendedora.

Las compraventas interbancarias de ayer se efectuaron a $ 28,798 en promedio, lo que implicó el mayor aumento diario desde el 22 de julio (+0,95%). En dicho nivel, el tipo de cambio acumula una caída de 3,6% en el año.

A su vez, el promedio de las transacciones de agosto fue de $ 28,837, un 4,04% por debajo de la media de julio. Esta variación negativa, al igual que la "punta a punta", fue la más pronunciada para un solo mes desde octubre de 2012.

El Banco República (BROU), en tanto, subió ayer respecto al martes 15 centésimos la pizarra a $ 28,10 la compra y $ 29,35 la venta. En cambio, la variación mensual fue de un descenso de $ 1,10 y $ 0,95 cada punta.

El mercado cambiario local estuvo bastante más operado durante el octavo mes del año, como consecuencia de un mercado que mostró una fuerte disposición vendedora y de las fuertes compras que tuvo que realizar el Banco Central (BCU) para contener el ritmo bajista que sufrió la divisa en buena parte del mes.

Este mayor movimiento se vio reflejado en los montos operados. De hecho, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se negociaron US$ 546,9 millones, el monto más abultado desde septiembre del año pasado.

El circuito local presentó una enorme oferta de dólares, pero las razones no estuvieron muy claras, según el consenso del mercado, pues los niveles de liquidez de los bancos fueron buenos y también se dieron abultados vencimientos de títulos en pesos ($ 15.400 millones). En algunas sesiones se dieron algunas necesidades puntuales de algunas instituciones financieras.

Además, la tasa call, lo que deben pagar los bancos por préstamos de pesos entre sí a un día de plazo, lo más alto que se llegó a operar fue 10%, llegando incluso a no operarse en seis ocasiones.

Por su parte, de las 22 sesiones del mes, el tipo de cambio retrocedió en 16 ocasiones y subió en las restantes seis.

La mencionada presión vendedora llevó a que el BCU tuviera que realizar compras abultadas de dólares. En las nueve jornadas que intervino, adquirió US$ 80,5 millones.

El gobierno, como una medida adicional para sacarle presión bajista al dólar, anunció que las empresas públicas deberán realizar las compras de divisas que necesiten directamente en el mercado en vez de a la Tesorería como hasta ahora.

Dólares, dólar. Foto: Reuters

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