Dólar quieto por el BCU que vendió US$ 32,7:

Luego de haber avanzado en las tres sesiones previas, el precio del dólar estadounidense en el mercado local tuvo ayer un descenso marginal de 0,03%, con un circuito que mantuvo la clara disposición compradora de los últimos días pero se encontró con una nueva intervención fuerte del Banco Central (BCU) en el lado vendedor.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se negoció ayer en promedio a $ 29,538, nivel que se encuentra un 0,59% por encima de la última jornada de octubre y un 21,39% superior al cierre del año pasado.

El Banco República (BROU), en tanto, mantuvo inalterada la cotización al público en $ 29,10 y $ 30 compra y venta respectivamente.

Según dijeron a El País operadores cambiarios consultados, el mercado local se presentó bastante comprador ayer, tendencia que se verificó desde el inicio mismo de la jornada, lo que generó cierta presión alcista sobre el billete verde.

Sin embargo, el BCU apareció en esos mismos instantes a vender dólares con el objetivo de evitar un incremento mayor.

La intervención del Central se mantuvo en todo el día, la que determinó la mínima caída. En total, la autoridad monetaria efectuó ventas al contado (spot) por US$ 32,7 millones.

Las fuentes consultadas destacaron que, más allá de los montos abultados operados, la cantidad de negocios fue reducida, debido a la escasa volatilidad de precios. La cotización máxima alcanzada fue $ 29,55 y la mínima $ 29,52, cerrando la jornada en $ 29,54, el mismo guarismo en que había finalizado el martes.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 121 compraventas por US$ 49,7 millones.

Los agentes también dijeron que la presión compradora de ayer acompañó la tónica alcista del dólar a nivel internacional.

Dólar con mínimo avance.

Intervención