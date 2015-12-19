Dólar quieto en Uruguay, baja en Argentina y sube fuerte en Brasil

La divisa estadounidense bajó apenas 0,01% en Montevideo, en Buenos Aires perdió 2,57% y en los mercados norteños subió 1,43%.

El mercado de cambios local sigue anodino y hoy se transaron tan solo US$ 3 millones a través de los tubos de la Bolsa Electrónica de Valores sin participación del Banco Central del Uruguay en las operaciones.

El dólar interbancario promedio operó a $ 29,757 y el último negocio del día se hizo a $ 29,750, con una caída de 0,07% respecto del cierre anterior.

Al público, el precio de la divisa perdió cinco centésimos, cerrando en la pizarra del Banco República a $ 29,35 y $ 30,25 respectivamente.

En Buenos Aires, La Nación informa que en el segundo día del levantamiento del cepo, el dólar oficial del Banco Nación retrocedió 35 centavos y cotizó a $ 13,60 para la venta, en una rueda con poco volumen operado.

Fuentes del Banco Central informaron a La Nación que la entidad no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios y que el cierre en el segmento de contado (spot) quedó en 13,25 pesos para la compra y 13,29 para la venta.

En tanto, aunque en un mercado mucho más reducido el dólar blue avanzó a $ 14,20.

Por su parte, O Globo informa que debido a a expectativa generada por la salida del ministro de Hacienda, Fernando Lev,, quien fue sustituido hoy por Nelson Barbosa, hasta ahora ministro de Planeamiento, hizo operar al dólar con una suba de 1,43% a 3,949 reales. La Bolsa de Valores de San Pablo cayó 2,98% a su menor nivel desde abril de 1999.



Dólar con mínimo avance.

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