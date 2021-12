El dólar con leve suba y el gobierno emite menos deuda en pesos para no aceptar tasas altas

El dólar tuvo una leve suba ayer, de 0,08% y se negoció en promedio a $ 44,187. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 44,15 y $ 44,20 para finalizar en $ 44,18. El valor de cierre, tuvo una alza de 0,,07%.

En lo que va de diciembre el dólar sube 0,20% y en el año 4,36%



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 17 operaciones por un monto de US$ 9,1 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar se incrementó 5 centésimos y cerró en $ 43 a la compra y en $ 45,40 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar retrocedió ayer 0,82% y cerró en 5,6411 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil aumenta 0,38% y en el año sube 8,55%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,14% y cerró ayer en 101,42 pesos argentinos. En diciembre sube 0,46% y en el año 20,52%.

Deuda

El gobierno amplió su Nota del Tesoro en pesos con vencimiento en agosto de 2025. El monto licitado fue de $ 1.350 millones (US$ 30,6 millones), el cual fue superado por la demanda: 1.796 millones de pesos (US$ 40,6 millones). Finalmente el monto adjudicado fue menor al licitado, $ 950 millones (US$ 21,5 millones), para no pagar tasas más altas. El rendimiento es de 8,1%.