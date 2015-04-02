Dólar inició abril con pocos negocios y una caída marginal

Por tercera jornada consecutiva el tipo de cambio se operó a la baja ayer, con un mercado local que estuvo muy tranquilo en cuanto a cantidad de negocios y a volatilidad de precios, y que continúa moviéndose al influjo de la evolución externa de la divisa.

El dólar interbancario fondo se promedió en la víspera en $ 25,665, apenas un 0,05% por debajo de la media del martes. De esta manera, la divisa ha retrocedido un 0,58% en las últimas tres jornadas pero acumula un incremento de 5,47% en el año.

El Banco República (BROU), en tanto, redujo cinco centésimos la cotización al público a $ 25,30 la punta compradora y $ 26,05 la punta vendedora.

La operativa concretada por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) alcanzó los US$ 16,9 millones.

De acuerdo a lo indicado por los operadores cambiarios consultados por El País, la jornada de ayer estuvo muy tranquila, con muchos agentes aprovechando la semana más reducida para tomarse vacaciones.

A esto se le sumó el hecho de que la volatilidad de precios de ayer fue escasa, lo que redujo la cantidad de negocios.

Las fuentes consultadas también destacaron que el mercado local volvió a verse incidido por los movimientos del dólar a nivel internacional, más que nada en Brasil, donde ayer volvió a caer, esta vez un 0,58% y culminó la jornada operándose en niveles de R$ 3,1725.

Por otra parte, los niveles de liquidez siguen siendo buenos, aunque los bancos debieron cubrir cuatro días de encajes ante el Banco Central debido a los feriados.

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