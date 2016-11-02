Dólar inicia mes como terminó: a la baja

Tal como sucedió en los cuatro meses anteriores, el tipo de cambio inició noviembre operándose a la baja, con un mercado local que mostró una clara tendencia vendedora desde el inicio mismo de la jornada.

El dólar interbancario fondo se operó ayer en $ 28,196 en promedio, lo que implicó un descenso diario de 0,29%. En este nivel, la divisa acumula una caída de 5,61% en el año.

Por su parte, el Banco República (BROU) redujo cuatro centésimos la compra de la cotización al público hasta $ 27,71 y ocho centésimos la venta a $ 28,67, achicando así la diferencia entre puntas a 96 centésimos.

Por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 70 compraventas por un total de US$ 24,4 millones.

Según indicaron a El País los operadores cambiarios consultados, el mercado local comenzó noviembre con una marcada disposición vendedora, algo esperable debido al inicio de mes, período en el que habitualmente los bancos necesitan más pesos.

De hecho, la tasa call, lo que deben pagar las instituciones por préstamos de pesos entre sí a un día de plazo, ayer se operó al 14%, desde el entorno del 3% en el que se operó la semana pasada.

Las fuentes agregaron que el dólar comenzó la sesión operándose en niveles de $ 28,25, mismo nivel de cierre del lunes, pero luego comenzó a ceder hasta terminar en $ 28,18.

A pesar de esta presión bajista, el Banco Central (BCU) no intervino, y ya acumula cinco días de ausencia.

Foto: Reuters

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