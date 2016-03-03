Dólar con suba mínima y esperan que siga al alza

Si bien aumentó en el promedio, al cierre se ubicó por debajo.

Por séptima jornada consecutiva el tipo de cambio se operó al alza ayer, aunque en menor medida que en las jornadas previas, con un mercado local que mostró una menor disposición compradora y que contó con una nueva participación del Banco Central (BCU) en el lado vendedor.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se negoció ayer a $ 32,53 en promedio, lo que implicó un avance diario de 0,07% y un nuevo máximo histórico desde que existe el peso uruguayo. Así, la divisa ha dado un salto de 1,97% en las últimas siete jornadas y acumula un incremento de 0,72% en marzo y de 8,89% en 2016.

En cambio, el Banco República (BROU) redujo cinco centésimos la cotización al público hasta $ 32 a la compra y $ 33 a la venta.

Este movimiento dispar entre la cotización interbancaria y la pizarra se debió a que en el primer caso se trata del promedio diario y en el segundo del cierre.

Si se compara el cierre del interbancario de ayer con el del martes, el dólar retrocedió desde $ 32,56 a $ 32,45, es decir un 0,34%.

Según explicaron a El País operadores cambiarios consultados, el billete verde inició la jornada con la misma tendencia alcista de los días previos, que lo llevaron a alcanzar un máximo diario de $ 32,60. Sin embargo, luego comenzó a ceder paulatinamente hasta culminar la jornada en los niveles mínimos del día ($ 32,45).

El BCU volvió a intervenir, por sexta sesión consecutiva, al vender US$ 5 millones al contado (spot) y US$ 7 millones a 30 días de plazo (forward).

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron ayer 83 compraventas por un total de US$ 28,5 millones.

Consultados acerca de la tendencia que puede verificar el dólar en los próximos días, los agentes coincidieron en que es probable que se mantenga en la senda alcista, tomando en cuenta los abultados vencimientos de títulos tanto en pesos como en Unidades Indexadas (UI) a la inflación. De hecho, hoy vencen títulos por casi $ 10.060 millones, de los cuales solamente $ 1.780 millones aceptaron recibir la integración en dólares.

Por otra parte, estos abultados vencimientos de títulos en moneda nacional llevaron a la autoridad monetaria a anunciar fuertes emisiones de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos para esta semana.

En las dos emisiones que ha realizado (lunes y miércoles), el Central no ha podido colocar el total de los montos anunciados, porque los inversores le exigieron tasas muy elevadas por sus pesos. Esta exigencia se ha debido a que esperan que el dólar siga subiendo.

El lunes el BCU emitió una LRM a 30 días por la que aceptó una tasa de 14,5% y ayer, a 86 días, fue en 15,5%.

Billetes Foto: El País

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