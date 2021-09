Dólar cerró segunda semana a la baja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su variación “punta a punta” (en comparación con el cierre del viernes anterior) el dólar permaneció prácticamente estable, con una leve caída de 0,02%. Esto significó la segunda caída semanal consecutiva, dado que la semana previa había retrocedido 0,11%.

El lunes y viernes la divisa cotizó al alza, incluso el primer día de la semana tuvo el mayor aumento en cinco meses y medio. Sin embargo, estas subas fueron contrarrestadas por las caídas de los restantes días.

Ayer la moneda americana subió 0,22% y cerró en un valor promedio de $ 42,689. En la jornada el dólar osciló entre $ 42,65 y $ 42,7, para cerrar finalmente en el máximo. El valor de cierre aumentó 0,23% respecto al anterior. En el mes el dólar sube 0,53% y en el año de 0,82%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron 201 operaciones por U$S 87,7 millones. El día de mayor operativa fue el miércoles cuando se transaron U$S 26,8 millones en 61 operaciones. El viernes se realizaron 36 operaciones por U$S 18,1 millones. Al público en las pizarras del Banco República, el dólar subió 10 centésimos y cerró en $ 41,50 la compra y $ 43,90 la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar subió 1,03% y cerró en 5,3435 reales. En Argentina el dólar oficial subió 0,02% y cerró en 98,56 pesos argentinos.