Dólar cerró con fuerte alza de 1,54% tras desplome de las bolsas chinas

Al finalizar la operativa de la Bolsa de Valores, el billete verde cotizó a $ 30,250 y cerró con fuerte incremento una jornada marcada por la caída de 7% de las acciones chinas que sacudió los mercados mundiales con un nuevo lunes negro.

En la primera sesión del 2016 y al cierre de la operativa en la Bolsa de Valores (Bevsa), el dólar en Uruguay operó con un alza de 1,54% y cotizó a $ 30,250 (valor más alto desde septiembre de 2002). Por otro lado, el promedio de las compraventas interbancarias se realizaron a $ 30,114 con un aumento de 0,81%.

En pizarra del Banco República, la moneda estadounidense cerró a $ 29,70 la compra (un aumento de 30 centésimos respecto al cierre de 2015) y a $ 30,70 la venta (alza de 40 centésimos respecto al cierre del año pasado).

Este lunes se operaron en total US$ 11,3 millones en el mercado local, sin que se registrara intervención por parte del Banco Central del Uruguay (BCU).

Al alza durante la jornada.

El billete verde registró un fuerte aumento en el mercado interbancario local durante la operativa de este lunes, por las turbulencias mundiales causadas por el desplome bursátil en China.

Las acciones chinas se hundieron un 7% en la primera sesión del 2016, luego de que un débil dato sobre la actividad fabril y la depreciación del yuan avivaron las preocupaciones sobre el enfriamiento de la economía, lo que forzó a las bolsas a suspender las operaciones por primera vez.

En Montevideo el dólar interbancario abrió a $ 29,90 frente a los $29,79 a los que cerró el 30 de diciembre, último día de operaciones, y llegó a operarse a $ 30,25.

En el mercado local la divisa sigue a Brasil donde el dólar comercial se comercializa a media tarde a 4 reales y el turístico llega a los 4,30.



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