Dólar casi igual en semana por ventas del BCU

Por segunda semana consecutiva el precio del dólar estadounidense en el mercado local se operó al alza, esta vez un 0,05%, con un circuito que estuvo más movido y que mostró una mayor disposición compradora, y pese a las ventas efectuadas del Banco Central (BCU).

Las compraventas interbancarias de ayer se efectuaron a $ 29,463 en promedio, el mismo guarismo del jueves. En dicho nivel, el tipo de cambio acumula un alza de 0,33% en noviembre y de 21,08% en 2015.

En tanto, el Banco República (BROU) mantuvo inalterada la cotización al público ayer respecto al jueves en $ 29,05 la punta compradora y $ 29,95 la punta vendedora. La variación semanal fue de un incremento de cinco centésimos en ambos casos.

A pesar de que estuvo más operado, el billete verde se movió dentro de un rango sumamente estrecho de precios en cada una de las cinco sesiones de la semana.

La tónica compradora obedeció, en buena medida según coincidieron operadores cambiarios consultados por El País, a los avances que registró el dólar a nivel internacional en varias jornadas.

El BCU debió estar más activo para evitar un alza mayor del tipo de cambio. En las cuatro sesiones que estuvo presente, vendió US$ 35,2 millones al contado (spot).

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