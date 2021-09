Dólar baja tras mayor aumento diario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar bajó ayer luego de que el lunes tuviera el mayor aumento diario en cinco meses y medio. La moneda americana bajó 0,24% este martes y cerró en un valor promedio de $ 42,739. El dólar osciló entre $ 42, 71 y $ 42,8, para cerrar finalmente en el mínimo. El valor de cierre desciende 0,33% respecto al anterior. En el mes el dólar sube 0,65% y en el año 0,94%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron un total de 34 transacciones por un monto de U$S 12,8 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar retrocedió 5 centésimos para la compra y 25 centésimos para la venta y cerró en $ 41,60 y $ 43,80 respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar cae 0,54% y cerró en 5,3044 reales. En el mes la moneda americana en Brasil acumula un aumento de 3,13% y en el año sube 2,07%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,01% y cerró en 98,47 pesos argentinos. En el mes de septiembre aumenta 0,75% y en el año el sube 17,02%.



Ayer el Gobierno Central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en enero de 2026. El monto licitado fue de 500 millones de UI (U$S 59,1 millones), el cual fue ampliamente superado por la demanda, se propusieron 1.539 millones de UI (U$S 182 millones). Finalmente se adjudicó el doble de lo licitado, 1.000 millones de UI (U$S 118,2 millones), con un rendimiento de 0,73%.