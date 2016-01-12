Dólar acumula 8 días de suba y totaliza alza de 3%

La racha es la más larga desde el 1° de agosto de 2014

El dólar ratificó en el día de ayer su senda alcista, completando ocho subas diarias consecutivas, algo que no se daba desde el 1° de agosto del 2014. En aquella ocasión, la racha representó un aumento de 1,9%, cifra bastante menor al 3% que se acumula desde que el 28 de diciembre iniciase la racha actual.

La suba de ayer del dólar fue de 0,41% y el promedio de las operaciones de compraventa interbancarias fue de $ 30,599.

En lo que va del año, la moneda estadounidense acumula un incremento de 2,43%. En 2015, el billete verde subió 22,8% (al comparar el cierre del año con el de 2014), en el mayor aumento anual desde 2002.

Por su parte, el Banco República (BROU), nuevamente incrementó la pizarra al público en $ 0,10, cotizando a $ 30,10 y $ 31,10 compra y venta respectivamente.

El Banco Central (BCU) volvió a intervenir ayer, luego de dos días de no estar presente en el mercado cambiario, aunque apenas vendió US$ 400.000. En total, a través de la Bolsa Electrónica de Valores se operaron $ 21,5 millones.

Ayer la moneda estadounidense estuvo desde el inicio al alza, ya que el valor mínimo registrado fue de $ 30,55 cuando el viernes había cerrado en $ 30,47. El dólar alcanzó un máximo de $ 30,61 para cerrar en $ 30,60.

En Brasil, una de las principales referencias para el mercado cambiario uruguayo el dólar subió 0,3% y cerró en 4,052 reales desde los 4,04 reales en que había cerrado el viernes. La jornada a nivel internacional estuvo marcada por las dudas sobre la economía china y la caída de los precios del petróleo (ver notas en página siguiente).

En 2015, la moneda brasileña perdió 32,6% de su valor ante la divisa estadounidense, en un año de crisis política y recesión económica en el gigante sudamericano que también afectó la fortaleza de la moneda doméstica.

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