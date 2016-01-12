Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Finanzas

Dólar acumula 8 días de suba y totaliza alza de 3%

12/01/2016, 06:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Dólares

La racha es la más larga desde el 1° de agosto de 2014

El dólar ratificó en el día de ayer su senda alcista, completando ocho subas diarias consecutivas, algo que no se daba desde el 1° de agosto del 2014. En aquella ocasión, la racha representó un aumento de 1,9%, cifra bastante menor al 3% que se acumula desde que el 28 de diciembre iniciase la racha actual.

La suba de ayer del dólar fue de 0,41% y el promedio de las operaciones de compraventa interbancarias fue de $ 30,599.

En lo que va del año, la moneda estadounidense acumula un incremento de 2,43%. En 2015, el billete verde subió 22,8% (al comparar el cierre del año con el de 2014), en el mayor aumento anual desde 2002.

Por su parte, el Banco República (BROU), nuevamente incrementó la pizarra al público en $ 0,10, cotizando a $ 30,10 y $ 31,10 compra y venta respectivamente.

El Banco Central (BCU) volvió a intervenir ayer, luego de dos días de no estar presente en el mercado cambiario, aunque apenas vendió US$ 400.000. En total, a través de la Bolsa Electrónica de Valores se operaron $ 21,5 millones.

Ayer la moneda estadounidense estuvo desde el inicio al alza, ya que el valor mínimo registrado fue de $ 30,55 cuando el viernes había cerrado en $ 30,47. El dólar alcanzó un máximo de $ 30,61 para cerrar en $ 30,60.

En Brasil, una de las principales referencias para el mercado cambiario uruguayo el dólar subió 0,3% y cerró en 4,052 reales desde los 4,04 reales en que había cerrado el viernes. La jornada a nivel internacional estuvo marcada por las dudas sobre la economía china y la caída de los precios del petróleo (ver notas en página siguiente).

En 2015, la moneda brasileña perdió 32,6% de su valor ante la divisa estadounidense, en un año de crisis política y recesión económica en el gigante sudamericano que también afectó la fortaleza de la moneda doméstica.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Dólares

TIPO DE CAMBIO

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Brasil

Te puede interesar