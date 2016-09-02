Después de abrir el mes en baja, el precio del dólar aumentó hoy

El precio del dólar interbancario promedio subió hoy $ 0,08, en tanto que la cotización de la venta al público de la divisa aumentó diez centésimos.

El dólar fondo promedio operó hoy a $, 28,777, con lo que bajó 0,28%. La última operación de la sesión se concretó a un precio de venta de 4 28,800, con lo que registró una suba de 0,17%.

A lo largo de la sesión se concretaron muy pocos negocios que alcanzaron a tan solo US$ 5,4 millones. El Banco Central no participó de las operaciones.

En la pizarra del Banco República terminó la semana a $ 28, 20 (+$ 0,10 diario) y a $ 29,40 (+$ 0,10 diario) para la venta.

Dólares. Foto: Reuters

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