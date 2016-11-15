Cuarta suba consecutiva del dólar; ayer fue de 0,86%

Para Bergara, elecciones en EE.UU. trajeron más volatilidad.

La cotización del dólar registró en la víspera el mayor ascenso diario en dos meses y medio, con un mercado local que mantuvo la fuerte disposición compradora, acompañando la tendencia verificada por el billete verde en los mercados internacionales.

Al respecto, el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, atribuyó el movimiento del tipo de cambio en Uruguay "al ruido en los mercados internacionales" tras el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Adelantó que "la incertidumbre y la volatilidad" dominarán el mundo financiero en el próximo tiempo, aunque más adelante la moneda estadounidense tenderá a fortalecerse.

Ayer las 87 compraventas interbancarias registradas a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron a $ 28,748 en promedio, lo que implicó el mayor guarismo desde el 15 de septiembre y un 0,86% por encima de la media del viernes. De esta manera, el tipo de cambio acumula ya cuatro jornadas consecutivas al alza, en las que ha dado un salto de 2,61%. Lleva un avance de 1,66% en noviembre y un descenso de 3,77% en 2016.

Por su parte, el Banco República (BROU) incrementó 26 centésimos la cotización al público hasta $ 28,19 la punta compradora y $ 29,29 la punta vendedora.

De acuerdo a operadores cambiarios consultados por El País, la jornada se volvió a presentar muy compradora con los agentes atentos a la evolución externa del dólar. Por medio de las pantallas de Bevsa se operaron US$ 36,2 millones.

La presión fue tal, que las primeras compraventas se efectuaron a $ 28,60, desde $ 28,47 en que había finalizado el viernes. La misma se mantuvo en buena parte de la jornada, y la divisa llegó a tocar un máximo intradiario de $ 28,80, para ceder levemente hacia el final y culminar en $ 28,73. Ante la disposición compradora, el BCU no tuvo necesidad de comprar dólares.

"Desde las elecciones (en Estados Unidos) se ve un incremento de la volatilidad, el dólar ha saltado un poco a nivel global y en Uruguay no ha sido diferente", señaló ayer Bergara en declaraciones a la prensa. Añadió que la divisa sube "sin estar necesariamente soportado esto por factores estructurales" sino que responde a cuestiones políticas.

En línea con el análisis de Bergara, en Brasil —una de las principales referencias para la plaza cambiaria local— el dólar dio ayer un salto de 1,43% al cerrar en R$ 3,4408 y en las últimas cuatro jornadas el avance ha sido de 8,63%. En tanto, en Argentina la divisa registró su tercer alza consecutiva y cotizó en promedio a $ 14,78, su máximo valor en ocho meses.

Respecto al futuro del dólar, el titular del BCU manifestó que "no se pueden sacar conclusiones en medio de la turbulencia" y que se deberá "esperar unos días para ver donde se vuelve a estabilizar a nivel global y local para tener más claro el panorama". Igualmente, al disertar ayer en la IV Cumbre Cooperativa de las Américas, indicó que "a la larga las tasas (de interés) van a subir y el dólar se va a fortalecer".

Bergara proyectó que podría haber "una pequeña suba" de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense en diciembre de 0,25% sustentada "en la coyuntura política más que en temas económicos".

Por otra parte, los precios de los bonos globales uruguayos, nominados en dólares, siguen presionados por la tónica descendente de sus pares de países emergentes, y ayer se desplomaron un 2,2% en promedio. Esto llevó a que el riesgo país UBI, de República AFAP, subiera 13 unidades hasta los 225 puntos básicos, el mayor nivel desde el 1° de agosto.

Pese a volatilidad, el dólar se fortalecerá según Bergara. Foto: Darwin Borrelli

EL TIPO DE CAMBIO SE FORTALECE