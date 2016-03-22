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El País Negocios Finanzas

Cuarta caída consecutiva del dólar

22/03/2016, 17:42
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AFP fotos - BRAZIL-ECONOMY-DOLLAR - FIN - market and exchange - A man counts US Dollar bills at an exchange bureau, after a rise of the US Dollar in relation with the Brazilian Real (1,9 percent ), in the financial district of Rio de Janeiro, Brazil on January 24, 2014. AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA BRAZIL-ECONOMY-DOLLAR - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - BRAZIL - VANDERLEI ALMEIDA - va/dc
VANDERLEI ALMEIDA - AFP - AFP/AFP

El precio de la divisa estadounidense bajó entre bancos y al público en Montevideo. El billete verde también se contrajo en Argentina y Brasil.

El dólar interbancario promedio operó a $ 32,093, con una baja de 0,27%. El último negocio de la sesión se hizo a un precio de venta de $ 32,080, una baja de 0,22% frente al cierre anterior.

Se negociaron US$ 13,5 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores sin la presencia del Banco Central en el mercado.

El precio la público también se redujo en el mercado local. En la pizarra del Banco República el billete terminó a $ 31,55 y $ 32,65 para compra y venta respectivamente, con una baja de 10 centésimos para la compra y cinco centésimos para la venta.

El mercado argentino está expectante por un a posible baja de las tasas de interés y el dólar mayorista cerró a  14,41, con una caída de nueve centavos. AL públicó cayó 17 centavos y terminó a 14,65.

En Brasil, el dólar comercial caía 0,60% a 3,588 reales.

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