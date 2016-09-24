Cae el precio del petróleo por falta de acuerdo

Los precios del petróleo cayeron un 4% ayer por señales de que Arabia Saudita y su rival Irán habían hecho pocos progresos en lograr un acuerdo preliminar antes de las negociaciones de los principales exportadores de crudo la semana próxima para congelar la producción.

También presionaron sobre el mercado los datos que mostraron que Estados Unidos estaba en camino de agregar la mayor cantidad de plataformas petroleras en un trimestre desde que el precio del crudo comenzó a desplomarse hace dos años.

La caída en los precios de las acciones en Wall Street y otras bolsas importantes fue otro factor bajista.

Los futuros del Brent —de referencia para Ancap— cayeron US$ 1,76, o un 3,7%, a US$ 45,89 por barril. Durante la semana , subió 0,3%, considerando las alzas registradas en las dos sesiones pasadas.

En tanto, los futuros de crudo de West Texas Intermediate (WTI) cayeron US$ 1,84, o un 4%, para cerrar a US$ 44,48. En la semana, el petróleo WTI ganó 3%.

El petróleo se desplomó luego de que fuentes del rubro dijeron que Arabia Saudita no esperaba que se tomara una decisión en Argelia, donde los miembros de la OPEP se reunirán en el marco del Foro Internacional de la Energía.

Petróleo. Foto: Pixabay

CAÍDA DEL CRUDO