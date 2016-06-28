Brexit continúa golpeando a los mercados mundiales

Caen bolsas europeas, Wall Street y baja el petróleo Brent.

El alejamiento de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) siguió golpeando ayer a los mercados. Además, las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s le bajaron la calificación de deuda y el precio del petróleo Brent descendió 2%.

El cúmulo de incertidumbres que rodea la salida del Reino Unido de la UE siguió amargando ayer la vida a los mercados, y pasando factura en especial a la libra esterlina y a los valores bancarios.

"Los índices europeos vuelven a pasarlo mal" tras el pánico que generó el Brexit en los mercados el viernes pasado. "Están arrastrados por el sector bancario", en un contexto " de "alto nivel de incertidumbre", según la sociedad de corretaje Aurel BGC.

"La decisión del pueblo británico sume a los mercados mundiales en una zona de gran incertidumbre. Entramos en territorio desconocido", coinciden los economistas de Groupama AM.

Las principales bolsas europeas —que el viernes se hundieron, recordando lo peor de la crisis de 2008— volvieron a operar ayer en terreno claramente negativo.

Al cierre de las sesiones, Londres retrocedió 2,55%, Fráncfort cedió 3,02% y París bajó 2,97%, mientras que Milán cayó 3,94% y Madrid lo hacía un 1,83%, tras una fuerte subida a la apertura del 3%, después de la victoria del gobernante Partido Popular en las legislativas del domingo.

En la plaza de Londres, las cotizaciones de importantes valores bancarios, inmobiliarios y de aerolíneas se desplomaron, como consecuencia del Brexit. Barclays, por ejemplo, cayó un 17,35%.

Por su parte, Wall Street cerró ayer en baja acompañando nuevamente las caídas de las plazas mundiales desde que Reino Unido resolvió separarse de la UE: el Dow Jones perdió 1,50% y el Nasdaq 2,41%.

El índice industrial Dow Jones Industrial dejó 260,51 puntos a 17.140,24 y el Nasdaq, de valores tecnológicos, bajó 113,54 puntos a 4.594,44, según los datos definitivos de la sesión.

El índice extendido S&P 500 perdió 36,87 puntos (1,81%) a 2.000,54 puntos.

Las pérdidas fueron en numerosos sectores pero los más golpeados fueron las acciones de los bancos, tecnología y servicios de viaje.

Los inversores estadounidenses siguieron inquietos por la incertidumbre generada por la ruptura británica con Bruselas pero, de todas formas, escaparon al pánico que domina a las bolsas europeas.

Además, otra mala noticia le llegó a Gran Bretaña. La agencia Fitch Ratings le bajó calificación de crédito y advirtió que podría recortarla aún más, uniéndose al juicio de Standard & Poors que también consideró que el voto de los británicos a favor de retirarse de la Unión Europea perjudicará a la economía.

Fitch bajó la nota soberana de Reino Unido a "AA" desde "AA+", con una perspectiva negativa, lo que significa que podría bajarla aún más.

Más temprano ayer, Standard & Poors había retirado a Reino Unido la última calificación máxima que le quedaba, recortando en dos escalones su nota (de AAA a AA) y también advirtiendo que podría haber más recortes.

El otro dato negativo llegó con el petróleo. El barril de crudo Brent para entrega en agosto cerró en la víspera en el mercado de futuros de Londres en US$ 47,36, un 2,02% menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa (y también en Uruguay), terminó la jornada en el International Exchange Futures con un retroceso de US$ 0,98 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 48,34. El crudo europeo continuó con la caída que ya registró el viernes —cuando perdió un 5,04%—, tras la decisión del Reino Unido en referéndum de abandonar el bloque europeo.

Bolsas internacionales continuaron caída tras el brexit. Foto: AFP

BOLSAS CONVULSIONADAS