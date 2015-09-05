Brasil: el dólar voló y la Bolsa cayó ayer

El dólar en Brasil subió 2,68% ayer y alcanzó máximos en 13 años, en medio de las persistentes dudas sobre el escenario político local y tras datos del mercado laboral en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de que las tasas de interés de la mayor economía mundial podrían subir este mes.

En tanto, la bolsa de São Paulo cayó con fuerza acompañando el desempeño negativo externo y también por los problemas políticos del país. El principal índice bursátil, el Bovespa, retrocedió un 1,83% a 46.497 puntos, para acumular en la semana un descenso del 1,39%.

El dólar en Brasil alcanzó a 3,8605 reales, su mayor cotización al cierre desde el 23 de octubre del 2002. En la semana, el billete verde acumuló un aumento de un 7,68%. "Estamos con un escenario interno muy enredado y el externo tampoco ayuda, con los problemas de China y algunas señales de la mejora de la economía de Estados Unidos", dijo Tarcísio Rodrigues, director de cambio de Banco Paulista, para quien el real continuará con su senda bajista.

Mientras en Brasil el dólar subió 7,68% en la semana, en Uruguay lo hizo 0,58%.

El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara fue enfático al decir que ha sido "claro" en que "nunca dijimos que había que seguir a Brasil" en materia cambiaria.

"En el caso de Brasil debemos sumar el hecho de que está en una circunstancia económica, financiera y política muy diferente a la nuestra", puntualizó Bergara.

"Si hay algo a lo que aún se le ve menos sentido que en el pasado, es el hecho de que nosotros tengamos que estar midiendo nuestra intervención (en el mercado de cambios), nuestra política monetaria y cambiaria a la luz de lo que estamos asistiendo hoy en Brasil", espetó.

"No podemos tomar la referencia de nuestra política a la luz de lo que pasa en un país, que por más que sea vecino, por más que sea importante para nosotros, tiene una situación muy diferente", añadió.

Analistas y exportadores sugieren al gobierno que no se separe de la devaluación del real para no quedar tan fuera de competencia con Brasil. En lo que va del año, el dólar en Uruguay subió 17,6% y en Brasil aumentó 45,2%.

Uruguay no lo sigue