Bergara: "la ilusión es que se elimine el cepo" en Argentina

Eso y que se “suavice” restricción a importar, es positivo, afirmó.

Para el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara "todo indica" que el dólar en Argentina "debería ir a niveles, en algún punto, entre el oficial y el blue actual (9,74 y 14,81 pesos respectivamente); quizás más cercano al blue" luego que se produzca la reunificación cambiaria que ha anunciado el presidente electo, Mauricio Macri.

"No sabemos en qué dinámicas o en qué procesos se va a ir a la reunificación del tipo de cambio en Argentina. En cualquier caso sería saludable para quien hace negocios con Argentina que haya una única referencia", afirmó Bergara entrevistado en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo Cable TV.

Para el presidente del BCU esa reunificación cambiaria "va a ser saludable" y si bien implicará en los hechos una devaluación del dólar, descarta que tenga "impactos sustanciales en los negocios con Uruguay" porque "las exportaciones de Uruguay a Argentina hoy son menos del 5% de nuestras exportaciones de bienes". Bergara dijo que "nos afectaron mucho más el cepo cambiario, la dualidad cambiaria, las restricciones a las importaciones, las decisiones administrativas para el uso de los puertos" que este tipo de medidas.

"En todas estas cosas nos ha perjudicado Argentina. Y da la impresión de que, ojalá, en estas cosas hayamos encontrado un camino a normalizarlas", agregó.

"La ilusión nuestra, de donde pueden venir noticias buenas de Argentina, es que se suavicen las restricciones a las importaciones, que se unifique el mercado cambiario, que se elimine el cepo cambiario, que se dejen de lado medidas que restringían el uso de nuestros puertos", indicó el presidente del BCU.

Bergara también aprovechó para cuestionar a los analistas que dicen que Uruguay debe seguir la devaluación del dólar en Brasil para no perder competitividad. "¿Qué hubiera pasado su hubiéramos seguido a Brasil? El dólar en Brasil estaba en 3 (reales) 3 y algo, y se fue a 4,25 (reales) y ahí nos decían hay que seguir a Brasil, se nos fue Brasil. Hoy está, con todos los líos políticos que tiene Brasil, en 3,80 reales", expresó y agregó: "¿Qué pasa si nosotros hubiéramos hecho eso? Ah, hubiera ido el dólar a $ 36, y después hubiera bajado a $ 32. Esos saltos, esa volatilidad, que no se basan ni se justifican en cosas que tienen que ver con la economía uruguaya, no le hacen bien".

Ayer el dólar en Uruguay tuvo una baja mínima de 0,01% y se negoció a $ 29,582 en promedio. El BCU vendió US$ 6,2 millones.

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