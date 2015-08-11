BCU sancionó a empresa que dirige el presidente de la Bolsa de Montevideo
Se trata de RenMax a quien se le aplicó una multa de 300.000 Unidades Indexadas por "deficiencias e incumplimientos" en las normas de prevención de lavado de dinero y la realización de operaciones "ajenas al giro".
El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó a la empresa RenMax Corredor de Bolsa con una multa de 300.000 Unidades Indexadas (unos $ 936.240) por realizar "operaciones ajenas al giro" e incumplir con las normas de prevención de lavado de activos.
La comunicación 2015/144 del 7 de agosto de la autoridad monetaria sostiene que se constataron "deficiencias e incumplimientos" en relación "a las normas relativas a la prevención del uso de los intermediarios de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
El directorio de Renmax está integrado por el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Pablo Sitjar, y Gabriel Mamán.
Según informó hoy El Observador, en base a fuentes financieras, las fallas remitirían a "información incompleta" en "algunas carpetas" y a transferencias que la sociedad no podría hacer que se habrían detectado tras un procedimiento de contralor realizado el año pasado.
prevención en lavado de dinero
¿Encontraste un error?