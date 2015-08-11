BCU sancionó a empresa que dirige el presidente de la Bolsa de Montevideo

Se trata de RenMax a quien se le aplicó una multa de 300.000 Unidades Indexadas por "deficiencias e incumplimientos" en las normas de prevención de lavado de dinero y la realización de operaciones "ajenas al giro".

El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó a la empresa RenMax Corredor de Bolsa con una multa de 300.000 Unidades Indexadas (unos $ 936.240) por realizar "operaciones ajenas al giro" e incumplir con las normas de prevención de lavado de activos.

La comunicación 2015/144 del 7 de agosto de la autoridad monetaria sostiene que se constataron "deficiencias e incumplimientos" en relación "a las normas relativas a la prevención del uso de los intermediarios de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

El directorio de Renmax está integrado por el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Pablo Sitjar, y Gabriel Mamán.

Según informó hoy El Observador, en base a fuentes financieras, las fallas remitirían a "información incompleta" en "algunas carpetas" y a transferencias que la sociedad no podría hacer que se habrían detectado tras un procedimiento de contralor realizado el año pasado.



El Banco Central elaboró un informe sobre las tasas de interés que cobran los bancos en los créditos que conceden. Foto: Archivo El País

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