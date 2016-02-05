BCU interviene fuerte pero el dólar sigue subiendo

En solamente tres jornadas ha vendido US$ 63,7 millones.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado local registró ayer un leve avance de 0,11% y alcanzó un nuevo máximo desde el 11 de septiembre de 2002, con un circuito que sigue siendo netamente comprador y a pesar de las mayores ventas del Banco Central (BCU) desde el 27 de noviembre.

En este contexto, las compraventas interbancarias de ayer se efectuaron a $ 31,12 en promedio, nivel que se encuentra un 0,36% por encima del cierre de enero y un 4,17% superior a la última jornada del año pasado.

El Banco República (BROU), en tanto incrementó cinco centésimos la cotización al público hasta $ 30,65 la compra y $ 31,65 la venta.

Por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 111 compraventas por un total de US$ 46,8 millones, el monto más elevado desde el 25 de noviembre pasado.

Agentes cambiarios consultados dijeron a El País que el mercado local continuó mostrando una decidida presión compradora ayer, tendencia que se intensificó hace tres días, lo que ha requerido una mayor intervención del BCU en el lado vendedor para suavizar las subas.

Ayer, la autoridad monetaria vendió US$ 27,5 millones al contado (spot), con lo que ha volcado pesos al mercado por este concepto por el equivalente a US$ 63,7 millones en las últimas tres sesiones, de los cuales US$ 59,7 millones han sido ventas spot y US$ 4 millones a ocho días (forward).

Las fuentes consultadas agregaron que no se avizora un cambio en la tendencia del billete verde, con lo que es esperable que se mantenga la corriente compradora de divisas.

De esta manera, el dólar en el mercado local se desprendió de la tendencia verificada a nivel internacional, donde algunos datos negativos de la economía estadounidense generaron una caída en su cotización.

Es que las últimas estadísticas publicadas sobre la principal economía del mundo no han sido tan buenas como las esperadas, lo que ha ido aumentando las especulaciones de los inversores sobre una reducción en el ritmo de alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este año.

Al cierre de esta edición, el euro registraba un avance de 1,03% al cotizarse en niveles de US$ 1,1205.

En Brasil, una de las principales referencias para la plaza cambiaria local, el billete verde retrocedió un 0,61% hasta los 3,8941 reales.

tipo de cambioDIEGO GUICHÓN