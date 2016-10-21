BCU compró US$ 43: para que el dólar siga en $ 28

Fue la mayor intervención en poco más de tres años.

El mercado cambiario local sigue ofreciendo montos sumamente abultados de dólares, lo que se traduce en una lógica presión bajista sobre la cotización. Ayer el Banco Central (BCU) hizo las mayores compras de divisas en tres años, para evitar que bajara de $ 28.

Las compraventas interbancarias de la víspera se efectuaron a $ 28,015 en promedio, un 0,1% por debajo de la media del miércoles. En este nivel, la divisa acumula una baja de 1,29% en el mes y de 6,22% en el año.

El Banco República (BROU), por su parte, redujo cuatro centésimos la cotización al público al ubicarla al cierre de la jornada en $ 27,68 a la compra y $ 28,33 a la venta.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron US$ 75,8 millones, el monto más abultado desde el 22 de septiembre del año pasado, a precios que oscilaron entre en un rango de apenas tres centésimos: $ 28,03 y $ 28.

De este total, US$ 43,3 millones (un 57%) correspondieron a compras efectuadas por el BCU, un nuevo máximo desde junio de 2013.

Consultados acerca de la persistente búsqueda de pesos de los agentes locales, operadores cambiarios dijeron a El País que, si bien no hay razones claras que expliquen la magnitud, sí hay algunos factores que se están dando en estos días.

En primer lugar, la aparición en estos días del BCU comprando dólares a primera hora, como forma de "poner un piso" al dólar, es una "invitación" a los agentes a vender dólares, pues consideran que puede bajar algo más ante este aumento en la presión vendedora, con lo que buscan pesos para recomprar esos dólares a un nivel más bajo.

Otro factor que se está observando es que hay algunos bancos que siguen con problemas de liquidez, con lo que se desprenden de dólares para hacerse de pesos.

Además, se está dando un cambio en los portafolios de los inversores, que están empezando a apostar más por los instrumentos en moneda nacional.

Un ejemplo claro fue la emisión de ayer de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos por parte del Central a un año de plazo, que recibió una demanda sumamente abultada (más de $ 5.000 millones) y terminó aceptando $ 1.770 millones, más de los $ 1.500 millones anunciados. La tasa de retorno fue de 14,49%.

BCU evaluó que la economía "habría mostrado un escaso dinamismo". Foto: F. Ponzetto

TIPO DE CAMBIO