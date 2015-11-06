Avance contenido del dólar por las ventas realizadas por el Banco Central

La cotización del dólar interbancario avanzó ayer por segunda jornada consecutiva en el mercado local, esta vez un 0,26%, impulsada por una mayor disposición compradora por parte de los agentes, aunque la misma fue "controlada" por la aparición del Banco Central (BCU) en el lado vendedor.

Las compraventas interbancarias se realizaron en promedio a ayer a $ 29,408, nivel que se encuentra un 0,15% por encima del cierre de octubre y un 20,86% superior a la última jornada del año pasado.

En tanto, el Banco República (BROU) incrementó cinco centésimos la cotización al público a $ 28,95 la compra y $ 29,85 la venta.

Operadores cambiarios consultados dijeron a El País que el mercado local mostró una clara presión compradora, como consecuencia de una mayor disposición de pesos por parte de los bancos.

Sin embargo, el BCU reapareció a vender dólares, luego de tres sesiones de ausencia, con lo que le puso un "freno" a la presión alcista.

En total, la autoridad monetaria vendió US$ 7,5 millones al contado, lo que representó el 43% del total operado a través de la Bolsa Electrónica (Bevsa): US$ 17,5 millones.

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