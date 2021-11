Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La marca viene apostando a una fuerte alianza con todos los socios del Club, inicialmente se realizaron test drives de los modelos híbridos, con la novedad de que podían utilizarlo por 24 horas, la acción fue un éxito y a los pocos días se agotaron las reservas.



Con motivo de esta alianza la marca colocará cargadores eléctricos en las instalaciones del club para que cualquier auto eléctrico pueda utilizarlo. Esta apuesta se debe a que la marca busca fomentar el consumo de autos eléctricos priorizando la sustentabilidad, la seguridad y la electrificación.

Como cierre de las actividades por este año, VOLVO realizó el “VOLVO GOLF CUP 2021” torneo de 18 hoyos en dobles, donde participaron más de 200 jugadores del club, llegando a la capacidad máxima de participantes.



La presencia de la marca con 3 autos en exhibición, copas para los ganadores y una buena cantidad de premios.



La premiación se realizó en el Long Drive, salón principal del Club, en la cual estuvo a cargo del reconocido golfista Eduardo Payovich. Se dió lugar a las palabras de agradecimiento del Gerente General de VOLVO Martín Oyarzún y el presidente del Club de Golf Santiago Fernández Secco.



El catering del club agasajó a los invitados con excelentes bocados naturales, muchos vegetales, servidos en vajilla y materiales sustentables siguiendo con los lineamientos de la marca.



Finalizando la entrega de premios los participantes pudieron conocer de cerca el nuevo modelo 100% eléctrico llegado a Uruguay en los últimos días y donde la marca centrara sus ventas.



Los principales ganadores fueron:

Best Drive Damas: Lilo Wells

Best Drive Caballeros: Gabriel Camargo

Best Approach Damas: Ana Evora

Best Approach Caballeros: Agustín Acosta

Mejor Score Groos Caballeros: Gregor Schmid

Mejor Score Gross Damas: Ma. Paz Marques.