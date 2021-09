Convocan a jóvenes para reto Hackatón “¡Big Bang! 2021”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es la primera “Hackatón” sobre eficiencia energética que se realiza en Uruguay que reúne a distintas instituciones del Estado, donde se convoca a jóvenes de entre 14 a 29 años de edad de todo el país (de forma individual o grupal) a que presenten un proyecto tecnológico, o un modelo tecnológico, con un mínimo de viabilidad, con el fin de resolver los problemas designados en la convocatoria.



¡Big Bang! 2021 es una propuesta impulsada en conjunto por UTE, INJU, Intendencia de Durazno, UTEC Regional Centro Sur, Ceibal, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y Ministerio de Ambiente.



Esta competencia supone una dinámica horizontal, en donde los participantes complementan experiencias y habilidades individuales con el propósito de desarrollar soluciones concretas. Se promueve el trabajo colaborativo entre pares, orientado a la resolución de problemas. Además, se hace foco sobre el proceso de trabajo como instancia de aprendizaje y favorece la motivación de los participantes.



La convocatoria se basa en las siguientes temáticas para presentar ideas o proyectos:



● Utilización alternativa de excedentes de energía.

● Eficiencia energética en la construcción de viviendas.

● Ideas innovadoras para la generación a través de la biomasa.



El evento se desarrollará en la sede Regional Centro Sur de la UTEC en el departamento de Durazno, el 16 y 17 de octubre. Los participantes tendrán cubiertos los costos de alojamiento, alimentación y transporte.



Hay un cupo especial dirigido a jóvenes seleccionados en la convocatoria 2020 (que por motivos de emergencia sanitaria no se realizó). Quienes quedaron seleccionados en 2020 no deberán volver a inscribirse (sí tienen que notificar su participación).



Una vez finalizado el evento se premiará a los tres mejores proyectos con un porcentaje sobre el total de US$ 2.000: 50% para el primer puesto, 30% para el segundo puesto y 20% para el tercer puesto.



Pueden inscribirse en la web del INJU http://www.inju.gub.uy hasta el 8 de setiembre inclusive, donde deben completar un formulario online y compartir un video de presentación de la idea que te motiva a postular.