Uber se rinde en Francia y suspende por el momento su servicio UberPOP

La decisión se tomó tras actos violentos generados por taxistas franceses en numerosas ciudades del país. Se espera la decisión del Consejo Constitucional sobre el servicio antes de septiembre.

La empresa estadounidense Uber anunció el viernes la suspensión en Francia de su controvertido servicio UberPOP, cuyos directivos enfrentan cargos judiciales en París, tras la indignada protesta de los taxistas franceses.

"Uber ha decidido suspender inmediatamente UberPOP en Francia, a la espera de la decisión que el Consejo Constitucional debe pronunciar sobre este servicio de aquí a finales de septiembre", precisó la compañía en un comunicado.

La decisión se produce "tras los actos de violencia de las dos últimas semanas", añadió, en alusión a las manifestaciones de taxistas, en ocasiones violentas, en numerosas ciudades de Francia.

Cerca de 3.000 taxis llevaron a cabo acciones de protesta y boicot entre el jueves y el viernes de la semana pasada en París y otras ciudades francesas para denunciar "la competencia desleal" de los conductores de UberPOP, que no son profesionales, sino particulares.

En su comunicado, Uber no hizo ninguna referencia al envío de dos de sus responsables en Francia ante un tribunal correccional, donde deberán comparecer el 30 de septiembre, a raíz de UberPOP.

Uber Francia, su director general Thibaud Simphal y el director de Uber para Europa Occidental, Pierre-Dimitri Gore-Coty, serán juzgados por prácticas comerciales desleales, complicidad en el ejercicio ilegal de la profesión de taxista y tratamiento ilegal de datos informáticos.

Se les acusa, entre otros delitos, de poner en contacto a clientes, con particulares que utilizan su vehículo privado para transportarles sin pagar impuestos. (AFP)



Presión. Uber decidió suspender sus actividades tras protesta de taxistas franceses. (Foto: AFP)

EMPRESAS