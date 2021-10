Tres Cruces Shopping celebra la llegada del Día de los Hijos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Alguna vez te regalaron (o regalaste) una experiencia? Como por ejemplo, conocer un lugar que hacía tiempo tenías en mente, o ir a desayunar al sitio que prepara tu comida favorita. Para los que no lo hicieron, y para los que sí, Tres Cruces Shopping y Bigbox prepararon una propuesta que conmemora la llegada del Día del Hijo. A partir de ella, vas a poder trascender lo material y vivir experiencias únicas en esta fecha tan especial.



Por primera vez en Uruguay, el domingo 10 de octubre se festeja el Día del Hijo, una fecha única en la que se piensa en aquellas personas que no están abaracadas en días como el del niño, la madre, el padre o los abuelos. Por este motivo, es el momento de regalar y regalarte, porque si hay una verdad, es que todos somos hijos. Entonces, ¿qué mejor que ir de compras y aprovechar para canjear una experiencia única en esta nueva fecha de celebración?



Cada $ 1.000 en compras más $490 podés canjear una experiencia Bigbox. ¿Qué significa esto? Que vas a poder elegir entre más de 25 experiencias distintas que podés conocer a través de la web. www.bigbox.com.uy/trescruces. Al realizar el canje, se te brinda un código para coordinar la experiencia que mejor vaya con vos. A su vez, podés realizar el canje utilizando tus Sonrisas acumuladas en tu tarjeta Visa Sonrisas. Para todos los clientes, el tope máximo de experiencias a canjear es de cuatro.



El stock es limitado y las opciones de Bigbox son muy variadas, mirá:



DELEITATE: Si de buenas experiencias hablamos, las culinarias no pueden faltar. Por este motivo, Bigbox ofrece distintas opciones para que puedas desayunar, merendar, almorzar o cenar y reencontrarte. La Petite Patisserie de Flor, Medialunas Calentinas, Say Cheese o Fragolina son algunos de los locales adheridos, pero hay muchos más, ¡no dudes en consultar la web!



CUIDATE: Sentirse cuidado y mimado, siempre debería ser una de nuestras prioridades. Y el Día del Hijo permite que no tengas que esperar a que te lo regalen. Dentro de las Bigbox disponibles hay packs de estética de manos y pies así como de sesiones de electrodos e hidratación facial en centros como Amén y French.



CONOCÉ: Dentro de las Bigbox disponibles, está la posiblidad de conocer lugares como la Bodega Brisas y Colinas de Garzón para deleitarte con los vinos, aceites y mieles, así como conocer la emblemática historia de las Colinas. También podes vivir la adrenalina de un lugar único como las Grutas de Salamanca, en Maldonado, un lugar natural y para descubrir.



RELAJÁ: Por último, Bigbox tiene una gran variedad de spa’s en donde vas a poder descontracturar y dedicarte el tiempo que te merecés. O regalárselo a esa persona que tenés en mente. El centro de estética y bienestar Seis Sentidos, ubicado en Carrasco, así como Henko Estética Integral, ubicado en Malvin, son algunos de los lugares que te esperan para que renueves energías.



Y por si fuera poco, entre el 1º y el 10 de octubre, todas las compras abonadas con VISA Sonrisas tendrán un 15% de descuento en el estado de cuenta. Este se acumulará con el descuento que los locales adheridos a la Guía de Beneficios Sonrisas brindan en el momento de la compra.