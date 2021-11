¿Todavía no aprovechaste los descuentos de hasta 40% en tecnología y electrodomésticos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Invertir en productos de electrónica y tecnología, en el mundo de hoy, es algo que todos tarde o temprano tenemos que hacer. Cambiar la cocina, mejorar el modelo del televisor o encontrar los audífonos perfectos para hacer homeoffice, son algunas de las situaciones en las que un descuento termina siendo el impulso necesario para accionar. Por eso, tenés tiempo hasta el 21 de noviembre para aprovechar los descuentos que Ta-Ta y Multi Ahorro Hogar tienen para vos en electro y tecno.



Smart-tv, auriculares, cocina y lavarropas, son algunos de los tantos artículos, de diversas marcas, que cuentan con hasta 40% off hasta el 21 de noviembre o hasta agotar stock. Además, con tarjetas Visa, podés realizar el pago en 18 cuotas sin recargo. En caso de ser cliente BROU, podes adicionar en productos seleccionados, un 15% OFF con Visa Débito y Multipagos o 20% OFF para clientes crédito y prepagas.