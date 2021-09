TocTocViajes: seis años abriendo las puertas del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esto en un #año muy especial, pues setiembre encuentra a la industria de los viajes en pleno proceso de reactivación después de casi 18 meses de una actividad muy limitada por las restricciones para la movilidad internacional de pasajeros que impuso la pandemia.



“Sin dudas es un año particular y un festejo muy especial para nuestro equipo. Venimos de un revolcón muy fuerte, de meses muy duros en los que más que a vender, nos dedicamos a gestionar problemas, a ayudar a nuestros clientes a reprogramar sus viajes una y otra vez; la pandemia nos generó una incertidumbre que nunca habíamos enfrentado. Aprendimos mucho y acá estamos, prontos para seguir”, comentó Andrés Gil, CEO de TocTocViajes.com.



Desde que en junio de este año el gobierno uruguayo flexibilizó las exigencias al retorno para quienes salieran del país, y algunos países europeos – en particular España – abrieron sus puertas para los viajeros uruguayos vacunados, la industria de los viajes empezó a moverse muy lentamente, a la vez que las aerolíneas que se mantenían volando al país iban aumentando de a poco sus frecuencias.



Gil destacó que ya son varias las aerolíneas que están planificando retomar sus operaciones a Montevideo y muchas de ellas que piensan aumentar sus frecuencias, pues la situación actual – con una oferta de asientos que se ubica entre el 25 y el 30% en comparación con los tiempos pre pandémicos – hace difícil sostener niveles de actividad mínimos aceptables para las agencias de viaje.



“Al mismo tiempo hoy ya hay mucha gente que se está animando a viajar y a planificar sus viajes para el futuro, pues ya entiende que se puede, que los altos niveles de vacunación que ha alcanzado el país nos han puesto en una situación privilegiada. Nosotros este año vamos a aprovechar a celebrar nuestro sexto aniversario con el apoyo de las empresas que han estado junto a nosotros en los momentos más difíciles de la pandemia como son el Banco Santander y la empresa líder en asistencia médica en viajes Assist Card”, agregó el director de la agencia que nació en 2015 y que se ha transformado rápidamente en un referente del sector.



Del 6 al 13 de setiembre, entonces, habrá precios promocionales y ofertas especiales a muchos destinos de Estados Unidos, el Caribe, Europa e incluso ya a algunos mercados regionales a los que los uruguayos ya empiezan a mirar de reojo, como Brasil y Chile. Además de los precios especiales, quienes paguen con cualquier tarjeta de crédito del Banco Santander accederán a un descuento adicional del 10%, con un tope de 150 dólares por cuenta.



“El Banco Santander es un socio estratégico clave de TocTocViajes desde hace ya varios años – y una vez más nos acompaña en esta celebración –; Assist Card es una empresa que apostó al proyecto desde el día 1 y para la cual la pandemia supuso un desafío muy fuerte también. Hoy, pensar en viajar sin asistencia luce temerario, al menos es algo que nosotros no recomendamos a quienes desean viajar tranquilos y disfrutar de sus vacaciones sin preocupaciones”, sentenció Gil quien finalizó diciendo “hoy los viajeros naturalmente precisan, demandan mucho más acompañamiento al momento de comprar, y eso supuso y supone un desafío de reconversión importante para una empresa de origen digital. Estamos transformando todos nuestros procesos, reforzando nuestro servicio personalizado para que nuestros clientes compren tranquilos y para que viajar vuelva a ser tan fácil como lo era antes de la pandemia”.