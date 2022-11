Telecomunicaciones: empresas señal que el peso fiscal impide cierre de la brecha digital en Latinoamérica 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gasto público sobredimensionado, desequilibrio fiscal y alta inflación. Ese es el principal cuadro de situación de los países de América Latina tras la pandemia y al cual los gobiernos intentan hacer frente también con un componente común: más impuestos.



Uno de los sectores más afectados por la ola impositiva es el de las telecomunicaciones y sus empresas advirtieron que “un 32% de la población de América Latina y el Caribe, unos 244 millones de personas, aún no accede a servicios de internet” y que “las inversiones para cerrar esa brecha digital se verán muy afectadas”.



Reunidos en Buenos Aires para las Jornadas Internacionales 2022 de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara Argentina de Productores y Programadores Audiovisuales (CAPPSA), los representantes de las principales empresas de telecomunicaciones revelaron que “la economía digital ya representa el 15% del PIB mundial”.



Las empresas plantearon desde Buenos Aires a los gobiernos y reguladores de Argentina y América Latina que, para aprovechar el fuerte crecimiento mundial de la industria de telecomunicaciones en el continente, se deben modernizar los marcos normativos tras la “transformación tecnológica” registrada en la última década, para poder generar mayores inversiones en conectividad en favor de reducir la brecha digital.



Además, de la brecha digital y la necesidad de generar habilidades digitales en la población, las empresas destacaron que los problemas macroeconómicos que complican el desarrollo de inversiones. Y, añadieron que los marcos regulatorios ponen toda la carga normativa e impositiva sobre un sector, mientras permiten la operación libre a las plataformas de streaming del exterior, las llamadas OTT (over the top).



LAS VOCES DEL SECTOR



“Tenemos la enorme responsabilidad de generar la inclusión digital, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico a través de la digitalización”, dijo Walter Burzaco, presidente de ATVC. Y agregó que, por ello, la industria está “dispuesta a consolidar su infraestructura en un escenario de diálogo con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales para abordar un necesario dinamismo regulatorio, colaborando en la elaboración de un marco flexible, moderno y adaptado a una evolución constante”.



Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, comentó que este sector es el tercer complejo exportador en el país y somos el 2,4% del PIB. “Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en las charlas y los documentos que estamos elaborando. Estamos yendo hacia un momento virtuoso, lo que necesitamos son reglas claras y previsibilidad, es lo que aquí demandamos”.



Además, destacó el valor que tiene la articulación público-privada para el crecimiento de la economía digital. “Esta industria invirtió 2.000 millones de dólares en Argentina este año pese a las dificultades macroeconómicas. Qué pasaría si tuviéramos condiciones macro buenas y marcos regulatorios que colaboren, con legislación previsible”, agregó Verdaguer.



Carlos Magariños, director de Estrategia Global y Asuntos Externos de Vrio Corp, comentó que el desafío para la industria implica llegar con un contenido atractivo a un precio adecuado, es indicó que esto no es algo que puedan resolver las empresas por sí solas y tampoco el Estado en soledad, por lo que es “vital el diálogo y la articulación público-privada” para hacer crecer la economía digital.



“Sería de mucha ayuda tener un ecosistema regulatorio más moderno. Yo no les pido a los reguladores que no nos regulen, sino que modernicen el marco regulatorio porque el actual no reconoce los cambios tecnológicos que ocurrieron en la última década. Las empresas de la región tienen regulaciones sobre regulaciones mientras aparecen jugadores nuevos montados sobre tecnología que no tienen ningún tipo de regulación”, dijo respecto de las plataformas de streaming.



Alejandro Lastra, director de Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica Movistar de Argentina, comentó que en la industria las empresas no quieren salir de la heterogeneidad, pero sí encontrar denominadores comunes para presentar a la industria, que está “muy desafiada y no está siendo comprendida ni por la sociedad ni por los actores políticos”, por los desafíos que enfrenta.



“Tenemos que dar nuestra opinión y nuestra voz. Hemos profundizado el diálogo intersectorial. Encontramos los denominadores comunes. Si el sector público no se involucra en el armado de políticas públicas en un sentido amplio, las mismas seguirán siendo coyunturales. Tenemos que conseguir políticas públicas de largo plazo y ese es el propósito con el que venimos trabajando”, afirmó Lastra.