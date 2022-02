Ta-Ta y Farmacia San Roque brindan su espacio para ubicar móvil vacunatorio del MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para volver a la normalidad, es necesario seguir tomando las medidas necesarias de prevención contra el virus, y la vacuna no es la excepción. Por este motivo, el próximo martes 15 de febrero, el Ministerio de Salud Pública pondrá a disposición un móvil vacunatorio ubicado en el estacionamiento de la Sucursal Hiper Cerro de Ta-Ta y Farmacia San Roque. Allí, entre las 09:30 y las 15:30hs estarán a disposición todas las vacunas del esquema de vacunación obligatorio y Covid-19 para individuos a partir de los 12 años de edad.



Uruguay es uno de los países más avanzados en cuanto a las tasas de vacunación contra el Covid-19 en América del Sur. Acorde a datos de la reconocida revista inglesa The Economist, nuestro país se ubica en segundo lugar mejor protegido ante la variante ómicron. Esto se debe al compromiso de parte de la población al momento de aplicar las dosis de las vacunas. En porcentajes, más de un 80% tiene la 1º dosis y más de la mitad de los uruguayos aplicaron la tercera dosis, de refuerzo.



Es importante considerar que la campaña de vacunación no terminó todavía. Y para disminuir los casos, cuidarnos y cuidar a los demás, la vacuna es primordial. Por este motivo, el próximo martes 15 de febrero, en el rango horario de las 09:30 a las 15:30, el MSP dispondrá de un móvil vacunatorio ubicado en la Sucursal Hiper Cerro de Ta-Ta y Farmacia San Roque (Av. Carlos María Ramírez 1490).



Allí, las personas podrán obtener su dosis y asesorarse con información de parte de staff especializado. El espacio contará con gazebos, agua y asientos, suministrados por Ta-Ta y San Roque, para que las personas puedan aguardar los minutos necesarios tras efectuada la dosis. Todo estará condicionado para el fácil acceso y la buena circulación de los presentes, de modo que estén cómodos al momento de la vacunación.



La jornada se repetirá el próximo 12 de marzo en el mismo horario para quienes no puedan formar parte de esta.