SURA Summit invitó a reflexionar sobre el propósito de vida junto al escritor Simon Sinek

En una nueva edición de SURA Summit, el escritor y motivador Simon Sinek ofreció una conferencia motivacional basada en el impacto que las decisiones tienen en el futuro, la importancia de la búsqueda de un propósito individual y el rol de los líderes en la sociedad.



El encuentro organizado por Inversiones SURA, que ha sido realizado en seis oportunidades a nivel regional, reunió a clientes y otros grupos de interés en el Hotel Montevideo, en lo que fue el primer evento presencial de estas características tras la pandemia de COVID-19.



“Estamos muy felices de poder celebrar por cuarto año consecutivo una nueva edición de SURA Summit en Uruguay, una instancia que promueve conversaciones en profundidad y que nos ofrece herramientas para evaluar si estamos en el camino adecuado hacia nuestro propósito de vida”, afirmó el vicepresidente de SURA Asset Management Uruguay, Gerardo Ameigenda, al inicio del encuentro.



En Uruguay el “Barómetro sobre la razón de ser de las personas en el mundo”, elaborado por SURA Asset Management, demostró que el 82% de los encuestados declaró tener interés en su razón de ser en el mundo, pero solo el 51% reconoció estar completamente orientado hacia él. En este sentido, Sinek profundizó en este camino desde el punto de vista individual y colectivo.



Respecto al propósito de las personas, el experto hizo referencia a su experiencia personal y a cómo esta búsqueda se instauró en él tras notar una falta de pasión por su trabajo y una necesidad con enfocarse en encontrar la felicidad.



“Para encontrar un porqué en nuestra vida es necesario identificar el valor que tenemos en la vida de los otros, pero también es importante el balance y entender que cada propósito tiene un costo asociado”, explicó. Agregó que es vital que las personas no solo se enfoquen en un plan para conseguir el éxito, sino también un plan para su felicidad.



En lo que refiere a la búsqueda de este propósito en un escenario complejo como el que atraviesa América Latina, con un 32% de la población en situación de pobreza y un 13% de pobreza extrema, señaló que el deseo de sentirse parte y seguros en sus comunidades hace que el propósito de vida de estas personas sea el acto de servicio y aclaró que esta búsqueda no está asociada a los recursos que posea la persona.



Por otra parte, respecto al liderazgo y el lugar que ocupan los Millennials y la Generación Z como líderes en la sociedad, dijo que no hay una gran acción que convierta a una persona en líder, sino que son las pequeñas acciones las que lo construyen: la empatía, la escucha al otro, ofrecer un buen trato a las personas y habilitar espacios para la convivencia de opiniones diferentes.



El evento inspiró también a los presentes mediante la presentación de Eduardo “Coco” Oderigo. Abogado penalista de profesión y apasionado del rugby, Oderigo fue el creador de la Fundación Espartanos, una organización que busca transformar la vida de las personas privadas de libertad mediante los valores que brinda el deporte.



El modelo, que comenzó en Argentina, cuenta en la actualidad a con más de 3.000 jugadores en el país que buscan superarse y encontrar nuevas oportunidades y ha sido replicado en las penitenciarías de seis países de la región.



El ciclo de conferencias SURA Summit fue transmitido de forma simultánea en México, Colombia, Perú, Chile y El Salvador.



Han formado parte de esta iniciativa personalidades como Steve Forbes, Dan Ariely, Peter Diamandis, Tal Ben-Shahar, Steven Pinker, Chris Gardner y Yuval Noah Harari.