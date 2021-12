Fin de semana de sorteos y descuentos en la inauguración de Car One Center

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el objetivo de brindar nuevas experiencias a sus clientes, Car One inaugurará su centro comercial, un espacio amplio y versátil instalado en la zona de mayor crecimiento demográfico del país, en el cruce de la Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros. Los festejos, que tendrán lugar este sábado 4 y el domingo 5 de diciembre, incluirán espectáculos, actividades para niños, importantes descuentos y sorteos a cargo de los locales instalados en el nuevo Car One Center.



Un auto, un viaje para dos personas a Aruba, Jamaica, Cancún o Varadero con estadía all inclusive, motos, una bicicleta, órdenes de compra para las tiendas Mosca, Tienda Inglesa y Decathlon y cenas en el Mercado de los Horneros, entre otros, son algunos de los premios que podrán ganar quienes participen de la gran inauguración.



Para ver la grilla completa y enterarse de los distintos descuentos y sorteos, los interesados deberán entrar en www.estrenaexperiencias.uy. Durante el fin de semana los participantes podrán escanear los códigos QR que van a estar publicados en cada uno de los locales para participar. Cuanto más locales visiten, más chances para ganar uno de los 190 premios. El sorteo y anuncio de ganadores se realizará el martes 14 de diciembre.



El sábado 4 de diciembre quedará operativo el food hall Mercado de los Horneros, un emprendimiento pensado para los paladares más exigentes, con 16 propuestas de restaurantes de primer nivel para disfrutar de una experiencia gourmet.



Además, el sábado se presentará la banda uruguaya de cumbia pop Toco Para Vos a las 19:30 horas, la DJ Paola Dalto. El domingo lo hará el DJ Mateo Milburn y el cantautor compositor uruguayo Diego González desde las 18:00 horas, entre otros.



Quienes acompañen la inauguración de este moderno centro comercial podrán compartir imágenes en sus redes sociales utilizando el hashtag #EstrenáExperiencias.