Resultados de la primera edición de ProgramON de Coca-Cola Uruguay

Comprometida con su propósito de generar valor en las comunidades y marcar una diferencia positiva, Coca-Cola Uruguay presentó los resultados de la primera edición de ProgramON, la iniciativa mediante la que 524 jóvenes de entre 17 y 24 años se capacitaron con herramientas y habilidades digitales para mejorar su acceso al mercado laboral.



La presentación se realizó en formato virtual, a través del webinar “Cómo fortalecer las habilidades de los jóvenes para su inserción en el mercado laboral” y contó con la participación de Pablo Darscht, director general de INEFOP; Mariela Reiman, directora de la Asociación Civil Chicos.net; Marcelo Steimberg, responsable del área de Jóvenes y Empleabilidad de Chicos.net; y Silvina Bianco, gerente de Asuntos Públicos Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Uruguay.



“El mundo del trabajo cambió notablemente en las últimas décadas debido al avance tecnológico. Cada vez más, se necesitan de nuevas habilidades para la inserción laboral y, en este contexto, los jóvenes de entornos vulnerables se enfrentan a mayores dificultades para acceder a su primera experiencia. Es por eso que desde Coca-Uruguay lanzamos ProgramON, con el objetivo de fortalecer las herramientas de los jóvenes con menos oportunidades”, afirmó Silvina Bianco, y enfatizó la importancia de este tipo de iniciativas.



La iniciativa, que comenzó en el mes de agosto, superó el cupo inicial de la convocotaria que estaba pensada para 400 estudiantes y recibió la postulación de 2.200 interesados de todo el país.



“La amplia convocatoria permitió formar un segundo grupo con los jóvenes que no pudieron integrar la primera edición del programa. Esto habla muy bien de las ganas que tienen de progresar y demuestra un gran trabajo colaborativo con el sector público, al cual estamos muy agradecidos”, agregó Bianco.



Respecto a los resultados obtenidos de esta primera edición, Marcelo Steimberg, líder de proyecto en Chicos.net –la Asociación Civil con la que Coca-Cola llevó adelante la iniciativa- destacó que del total de inscriptos se estableció un primer grupo de 524 jóvenes provenientes de los distintos puntos del país. Montevideo con 268 inscriptos, Canelones con 74, Durazno con 20 y Colonia con 18 estudiantes, fueron los departamentos con mayor número de participantes en esta oportunidad.



“Entre los participantes, 58,5% fueron mujeres, mientras que 41,5% correspondieron a hombres que en su amplia mayoría (92%) no se encontraban trabajando, pero sí estudiando (84,9%), y el 72% de ellos no contaba con experiencia laboral” detalló Steimberg, en lo referido a las características del grupo de esta primera edición.



Durante seis semanas y de forma virtual, los integrantes de ProgramON aprendieron las herramientas necesarias para adaptarse a los nuevos escenarios del mundo del trabajo. En las distintas sesiones trataron diversas temáticas, como el futuro del trabajo para familiarizarse con las tendencias del mercado; la identificación y el desarrollo de las competencias y habilidades laborales; cómo desarrollar un CV, cómo presentarse a una entrevista laboral y cómo hacer un mejor uso de las herramientas digitales para quienes estén interesados en desarrollar su propio emprendimiento.



“ProgramON es un puente para seguir formándose, para que los jóvenes valoren la importancia de la capacitación para el trabajo. Junto a Coca-Cola trabajamos en habilidades denominadas “Cuatro C “que responden a la creatividad, la comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico, que son habilidades que todos los ciudadanos necesitamos en este mundo tecnológico y también para adaptarnos, reinventarnos, solucionar problemas y aportar ideas”, comentó la Directora de Chicos.net, Mariela Reiman.



GRADUACIÓN



Del total de jóvenes que integraron la primera edición del programa, se graduaron 329 jóvenes, es decir, el 63% de los inscriptos en la primera edición. De ese grupo, el 98% de ellos declaró haber aprendido más y sentirse más seguros para enfrentar los desafíos del mundo laboral.



Por último y hacia el cierre al evento, Pablo Darscht, Director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional –INEFOP-, disertó sobre cómo afectó la pandemia al empleo joven en Uruguay y sobre los principales desafíos para los jóvenes en el mercado laboral.



“ProgramON es, sin duda, una contribución importante para que los jóvenes se arrimen al mercado laboral, para brindarles herramientas y dotarlos de mayor autoestima. Si bien la pandemia nos digitalizó mucho más, en materia de empleo juvenil impactó mucho más fuerte. Aumentó en cinco puntos la tasa de desempleo, profundizó la brecha en materia de género y en la informalidad”, indicó Darscht



La iniciativa ProgramON, se realizó por primera vez en Argentina, donde acompañó durante 2020 la inscripción laboral de 1.200 jóvenes provenientes de contextos vulnerables y con el apoyo de la organización Chicos.net. Esta asociación civil trabaja en pro de mejorar la calidad de vida de los niños y los adolescentes. Desde 2005 está fuertemente comprometida con impulsar un uso seguro, responsable y significativo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, propiciando un pleno ejercicio de los derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio.