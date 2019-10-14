Reanudan los trasplantes renales pediátricos complejos

ACTUALIDAD

La Asociación Española ha retomado los trasplantes renales pediátricos a niños y adolescentes hasta 15 años de edad que no se estaban realizando en el país.

Mediante la firma de un convenio entre la Asociación Española y el Instituto de Nefrología del Uruguay, y con cobertura del Fondo Nacional de Recursos, la Asociación Española será el único Centro de Referencia Nacional para la realización de trasplantes renales pediátricos en forma totalmente gratuita, con alcance a todos los niños y adolescentes del país independientemente si es socio o no de la Asociación Española o de la cobertura de salud que tengan.

Todos los niños que necesiten dicho trasplante tendrán prioridad absoluta de atención con coordinación de todos los exámenes en 24 horas y la internación de todos los niños será en habitaciones individuales privadas con cama y comida también para el acompañante, destacó el gerente general de la Asociación Española, Dr. Julio Martínez, durante la firma del convenio acompañado por el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Española, Gerardo García Rial, junto al director de Instituto de Nefrología del Uruguay, Dr. Sergio Orihuela.

Todas las intervenciones serán realizadas por los médicos especialistas del Instituto de Nefrología del Uruguay en la Asociación Española, donde se realizarán la totalidad de los exámenes necesarios y la internación respectiva, agregó Martínez.

Los trámites comienzan siempre en el Instituto de Nefrología y continúan en la Asociación Española.

Hay 24 pacientes menores de 15 años en diálisis y en lista de espera para el trasplante.

El primer trasplante pediátrico en Uruguay se realizó en 1979 y fue a una niña de 14 años. El equipo del Instituto de Nefrología ha hecho hasta ahora más de 1.800 trasplantes renales de adultos, niños y adolescentes, de los cuales 19 se hicieron a niños de 6 a 10 años. Ahora podrán hacerlo a niños más pequeños.