Premios en reconocimiento al Esfuerzo Exportador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ceremonia se llevó a cabo en la casa central del Banco República y contó con la oratoria de la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, Lic. Andrea Roth y el Presidente del Banco República, Ec. Salvador Ferrer.



El presidente del Banco República, comentó: “Exportar es lo que nos da la chance de crecer hacia el mundo para generar empleo y oportunidades para todos. El desarrollo exportador es sin dudas uno de los pilares del desarrollo económico, en un mundo globalizado como el que vivimos, la estrategia de inserción internacional de los países, en particular, para un país pequeño como Uruguay es clave".



"Los exportadores son quien nos permiten superar la idea que somos un país pequeño y romper las fronteras y crecer hacia el mundo.

Este 2021 se ha presentado mucho más alentador y como no podía ser de otra manera, el sector exportador volvió a ser uno de los grandes motores de la reactivación económica”, agregó.



A su vez, Ferrer destacó que en los primeros once meses del año las exportaciones de bienes del Uruguay incluyendo zonas francas, superaron en más de más del 40% al año anterior y si se compara con el 2019- año previo a la pandemia- implica un crecimiento superior al 20%.



Por su parte, la presidenta de la Unión de Exportadores destacó:

“Hay un llamado muy fuerte desde países y organizaciones a repensar nuestros procesos, nuestras actividades y nuestras decisiones para que sean sostenibles. Las empresas ya no pueden concentrarse solamente en su negocio, debemos tener una mirada más amplia en el vínculo con el entorno, en el relacionamiento con la comunidad, y el impacto en el ambiente”.



Además, resaltó: “Por este motivo es que venimos trabajando en tres unidades específicas: la Unidad Pyme, la Unidad de Género y la Unidad de Exportación Verde. El trabajo específico de estas unidades se suma a las acciones que ya venimos desarrollando desde siempre para apoyar a las empresas en sus procesos de internacionalización, tanto en los aspectos puntuales de corto plazo como en temas estratégicos de largo plazo”.





A continuación, se detallan los ganadores según las categorías:



MAYORES EXPORTADORES DEL PAÍS

PERÍODO OCTUBRE 2020 – SETIEMBRE 2021



1) COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE (CONAPROLE)

2) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS (UTE)

3) CARGILL URUGUAY S.A.



PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN



1) REPÚBLICA POPULAR CHINA

2) REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

3) ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA



MAYORES EXPORTADORES POR RUBRO



FRIGORÍFICO TACUAREMBÓ S.A. / Carnes y Despojos Comestibles



FORESTAL ORIENTAL S.A./ Madera y sus Manufacturas



CARGILL URUGUAY S.A. / Semillas y Frutos Oleaginosos



COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE / Leche y Productos Lácteos



SOCIEDAD ANÓNIMA MOLINOS ARROCEROS NACIONALES / Cereales



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS (UTE) / Combustibles Minerales, Energía Eléctrica



CRISTALPET S.A. / Plásticos y sus Manufacturas



AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A. / Grasas y Aceites



MALTERÍA URUGUAY S.A. / Productos de Molinería



GLADENUR S.A. / Animales Vivos



LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A. / Productos Farmacéuticos



EURO AUTOMOTRIZ S.A. / Vehículos Automóviles



LANAS TRINIDAD S.A. / Lanas



PAYCUEROS S.A. / Pieles y Cueros



EVAMEL S.A. /Pescados



CITRÍCOLA SALTEÑA S.A. /Frutas y Frutos Comestibles



HENIL S.A. /Demás Productos de Origen Animal



ONTILCOR S.A. /Preparaciones de Carne, Pescado y Crustáceos



OXITENO URUGUAY S.A. /Jabón, Productos de Limpieza



YAZAKI URUGUAY S.A. /Máquinas y Aparatos



MAYORES EXPORTADORES MIPYMES



DEPÓSITO PEDERNAL S.A. /Mediana Empresa



PLAMET LTDA. /Pequeña Empresa



CIBLE S.A. /Micro Empresa



MAYORES EXPORTADORES CLIENTES BROU



1) GRUPO MARFRIG



2) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS (UTE)



3) CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)



4) MALTERÍA ORIENTAL S.A.



5) BARRACA JORGE WALTER ERRO S.A.



6) FRIGORÍFICO SAN JACINTO NIREA S.A.



7) ESTANCIAS DEL LAGO S.R.L.



8) CHIADEL S.A.



9) SAMAN (Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales)



10) DAMBORIARENA ESCOSTEGUY S.R.L.



MAYORES EXPORTADORES PYMES CLIENTES BROU



1) MEGAVOR S.A.



2) LE STAGE S.A.



3) URUGUAY AMETHYST CO. LTDA.



CATEGORÌA DE RECONOCIMIENTOS



Mayores Exportadores de Bienes de Zona Franca



1) MONTES DEL PLATA



2) UPM



3) PEPSICO URUGUAY



4) MEGALABS



Mayores Exportadores de Servicios



1) SACEEM S.A. / Servicios de Construcción – Mayor Exportador-



2) BERKES CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE S.A. / Servicios de Construcción –

Mayor Diversificación de Mercados



3) KAISEN SOFTWORKS S.R.L. / Servicios TIC’S – Mayor Exportador



4) IHUALIA S.R.L. / Servicios TIC’S – Mayor Dinamismo Exportador



Exportación Verde



ESTANCIAS DEL LAGO S.R.L.



Innovación



PARTILUZ S.A.



Exportación con Perspectiva de Género



URUPLY S.A.