Pfizer celebró 60 años innovando para cambiar la vida de los uruguayos

Pfizer conmemoró 60 años de trayectoria en Uruguay con un evento exclusivo que tuvo lugar en el Antel Arena de Montevideo. Bajo el lema “ADN de Vanguardia”, la compañía compartió los hitos más destacados de su historia a nivel global y local, e invitó a reflexionar sobre los desafíos de salud del futuro, donde la innovación seguirá siendo una aliada indiscutible.



La celebración contó con la participación de profesionales de la salud, académicos, proveedores, colegas y funcionarios públicos y del estado, incluidos el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian; y el Encargado de Negocios del Gobierno de los Estados Unidos, Karl Ríos.



Durante el evento, Nicolás Vaquer, Country Manager de Pfizer región Uruguay, Argentina y Paraguay, destacó: “A lo largo de nuestra historia, participamos de grandes cambios de paradigma en el ámbito de la salud, tanto a nivel global como local. Un ejemplo reciente fue el desarrollo de la primera vacuna contra el COVID-19: aquí en Uruguay, trabajamos colaborativamente con Presidencia de la República y con el Ministerio de Salud Pública para disponibilizarla rápidamente y así ayudar a mitigar el impacto de la pandemia. Estos 60 años de operación local son los primeros de muchos más, en los que esperamos seguir contribuyendo positivamente en la vida de los uruguayos”.



Mariel Peric, Country Lead de Pfizer Uruguay, agregó: “Trabajamos en el país con un portafolio de más de 30 productos en diversas áreas terapéuticas. La innovación es parte de nuestro ADN y marca un camino lleno de oportunidades para seguir mejorando la vida de millones de personas en Uruguay y en el mundo. En este aniversario, no sólo recordamos el camino recorrido, sino que también asumimos el compromiso de explorar los desafíos de salud del futuro”.



Por su parte, el Encargado de Negocios del Gobierno de Estados Unidos, Karl Ríos, compartió: “En Uruguay, las vacunas de ARN mensajero de Pfizer fueron fundamentales para combatir la pandemia, con más de 6.8 millones de dosis administradas y casi un 62% del total del país. Recuerdo cuando estaba preocupado por mi salud y la de mis seres queridos, y la vacuna me dio seguridad, me permitió salir y volver a disfrutar de la vida normal. Estoy feliz de que miles de uruguayos, especialmente aquellos entre las poblaciones más vulnerables, hayan podido compartir ese sentimiento gracias a las vacunas de Pfizer. Me enorgullece que una empresa y tecnología estadounidense hayan colaborado activamente en pos de alcanzar esta solución. Quisiera agradecer a las autoridades nacionales y al pueblo uruguayo por su confianza.”



El evento fue conducido por el presentador televisivo Sebastián Beltrame y, además de contar con las palabras de funcionarios locales y de autoridades de la compañía, también incluyó un espacio de reflexión sobre innovación y transformación digital, a cargo de la periodista e investigadora argentina, Martina Rua.



Pfizer opera en el país desde 1962 aportando innovación y tecnología en las áreas de Oncología, Inflamación e Inmunología, Vacunas, Anti-infectivos, Enfermedades Poco Frecuentes y Medicina Interna. Además, su impronta innovadora implica inversiones en investigación y desarrollo de 10.5 mil millones de dólares al año a nivel global. Actualmente, cuenta con más de 100 proyectos en diferentes fases del proceso de investigación con el potencial de convertirse en nuevos medicamentos y vacunas.