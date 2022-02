Un nuevo héroe que elige Hyundai

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Basada en el videojuego homónimo, la película presenta a Nathan Drake (Tom Holland), el cual es reclutado por el cazador de tesoros Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) con el propósito de recuperar una fortuna amasada por Fernando de Magallanes y perdida en algún sitio hace quinientos años por la Casa de los Moncada.



El director Ruben Fleischer, conocido también por Venom, señala que Uncharted: Fuera del Mapa es un juego con más de 44 millones de copias vendidas en sus 6 ediciones y con una trama atrapante y emocionante. Esto permite que la misma se transforme en una película que conecte a millones de personas: “Desde pequeño he soñado con buscar tesoros y tener aventuras recorriendo el mundo. Esta clase de películas ha fomentado mi pasión por la historia y lo antiguo –incluso asistí a la universidad pensando que me convertiría en arqueólogo. Tan pronto como leí el guion noté que éste sabía capturar la cualidad mágica de las aventuras escapistas. No podía creer mi suerte cuando fui invitado a participaren algo tan especial”.



Fleischer comenta a su vez que Tom Holland era la persona perfecta para encartar al personaje de Nathan Drake, ya que él mismo es fan de la saga de videojuegos desde pequeño:. “Es un ser humano incesantemente creativo, tan colaborador como te gustaría imaginarlo, y un ávido fan de estos juegos”, dice el director. “Su compromiso total con el personaje y la franquicia excedió incluso el mío, porque se trata de un ardiente fan”.



Con esta trama de acción y aventura, la All-New Tucson se presenta como nunca antes, tomando un carácter todoterreno que la hace parte de la película. Este 16 de febrero, la All-New Tucson brilló con luz propia en la alfombra roja –al igual que en el mega estreno de Spiderman: No Way Home, dónde fue testigo de las clásicas batallas en las avenidas de New York– pero esta vez cubierta de barro y mostrándose más aventurera que nunca.



El Centro Técnico y de Diseño de Hyundai en California elaboró un prototipo junto a Sony explícitamente para la película, al que nombraron Tucson “Beast”. Este nuevo concepto se presenta con un exterior muy robusto, con paragolpes reforzados, neumáticos especiales y muchos accesorios que dejan al vehículo preparado para enfrentar los desafíos del protagonista en su recorrido.



La marca, además de prometer un papel importante dentro de la trama acompañando al protagonista, amplificó su aparición a través de un spot audiovisual que invita a disfrutar la película. En este vemos a la camioneta llegando a un lavadero, cubierta de tierra, artefactos extraños, flechas y hasta una serpiente. Mientras el protagonista se relaja, dos tipos trabajan duro para dejar la Tucson brillante, lista para una nueva aventura.



La película promete ser fiel a la historia y características del videojuego, Nathan Drake y Sully deben encontrar el tesoro prometido antes que un despiadado millonario llamado Moncada, que es protagonizada nada más ni nada menos que por Antonio Banderas.