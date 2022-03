Nuevo Gerente de Inversiones de República AFAP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agustín es Licenciado en Economía, egresado en 2012 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Es Chartered Financial Analyst (CFA Charterholder) y cuenta con una certificación en Financial Risk Manager (FRM®) emitida por la Global Association of Risk Professionals (GARP).



Se incorporó a República AFAP en 2013 como Asistente de Estudios Económicos dentro del Departamento de Inversiones. Ocupó luego el cargo de Analista de Inversiones dentro de la División Mercado Internacional y posteriormente se desempeñó como Analista de la Mesa de Inversiones.



En 2019 asumió el rol de Jefe de la División Mercado Internacional, totalizando así nueve años de experiencia en las distintas áreas del departamento, lo que le permitió adquirir conocimiento sobre mercado local e internacional.



El 8 de marzo de 2022 fue designado Gerente de Inversiones ya que además de contar con formación académica y experiencia profesional, posee un profundo conocimiento de la organización y sobre todo de los colaboradores que conforman el equipo de Inversiones.



A esto se le suma la ética demostrada a lo largo de su trayectoria en República AFAP, lo que asegura que se continuará trabajando en la línea de la gestión profesional, de calidad y mejora continua que caracteriza a la organización.