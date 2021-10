Nuevas Salus Frutté: sabor real a fruta y nueva imagen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las nuevas aguas saborizadas Salus Frutté nacen de la combinación del sabor real de cada fruta con la frescura del agua mineral Salus, creando una bebida única y saludable. Con una propuesta más moderna y simple, la saborizadas cambian su imagen y packaging en toda su amplia variedad de sabores como naranja, pomelo, pera, limonada y manzana.



Durante los últimos años, la compañía dedicó mucho tiempo y recursos a escuchar al consumidor para que la experiencia de consumo de Salus Frutté sea perfecta. El desafío fue lograr una propuesta integral que contemplara el sabor real de la fruta en un producto renovado, con un diseño disruptivo y una nueva botella más práctica que transmita simpleza y naturalidad.

Además, la marca apostó por mantener sus altos estándares de saludabilidad, en línea con las políticas públicas en la materia, para que sea un producto sin exceso de azúcar, por lo que no requiere del rotulado frontal con octógonos.



La nueva Salus Frutté no sólo se destaca por su innovadora propuesta, sino también por ofrecer una gran variedad de sabores en diferentes formatos para disfrutar en todo momento. Incluye una línea de productos sin azúcares agregados e incorpora nuevos sabores como manzana verde, un sabor único en el mercado de bebidas sin alcohol.



“Para la compañía es un orgullo el relanzamiento de las Salus Frutté luego de un minucioso trabajo en el que la opinión de los consumidores fue parte fundamental para lograr un producto natural. Desde nuestra misión de hidratación saludable hemos focalizado en buscar un producto superior que unifica la bondad del agua mineral Salus, el sabor natural y real de las frutas y la baja cantidad de azúcar. Eso nos coloca una vez más como pioneros en el mercado”, señaló Cecilia Cassani, directora de Marketing de la empresa.

​

La nueva Salus Frutté se lanza acompañada de una gran campaña masiva que tiene como concepto central “Me gustas mucho”. En los diferentes estudios en los que se evaluó la nueva propuesta de Salus Frutté, los consumidores y no consumidores que fueron parte de los testeos mencionaron su gusto por el nuevo producto y en eso se inspiró el concepto de la campaña.



Junto con la banda uruguaya Slow Burnin, Salus creó una campaña divertida, alegre, joven y con mucha naturalidad. El tono divertido y actual de la campaña busca transmitir lo mucho que les va a gustar la nueva Salus Frutté.