Una nueva era de GWM y Haval en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ambos importadores coinciden en que se trata de una nueva etapa para la marca. De esta manera Great Wall y Haval se posicionan como marcas referentes en estos segmentos dentro del origen.



Haval es la marca N°1 de SUV en China. En nuestro país, Haval se posiciona con dos modernas SUV como son Jolion y H6. Sus diseños se destacan por un gran y moderno diseño además de un completo equipamiento de tecnología aplicado a la seguridad y confort.



Jolion es una SUV que llega a nuestro mercado en dos versiones. Ambas se equipan con un motor de 1.5 Turbo nafta, una con caja manual de 6 velocidades y la versión con caja automática de 7 velocidades. Entregan una potencia máxima de 141 caballos de fuerza de 5600 a 6000 revoluciones por minuto.



Ambas versiones incluyen de serie, ABS+EBD, Control de estabilidad y tracción, cámara de reversa, control crucero , llave inteligente + Keyless + Botón de encendido, Asientos de cuero, Asiento del conductor ajustable en 6 posiciones, Radio Wireless con pantalla de 10.25" con bluetooth y conectividad con Carplay + Android Auto, Faros Led, puertos USB dobles delanteros y traseros,Tablero de instrumentos a color de 3.5" y aire acondicionado automático de doble zona.



La versión automática agrega tres modos de conducción y dirección, Cámara 360, Control crucero adaptativo, Asistente de crucero inteligente, giro inteligente, Cargador inalámbrico, Radio Wireless con pantalla de 12.3", Tablero de instrumentos a color de 7" (LCD) con ajuste de brillo.

La versión manual cuenta con 4 airbags, mientras que la versión automática tiene 6 airbags.



La versión manual se comercializa a un precio de USD 29.950, mientras que la versión automática a US$ 34.950.



SUV H6

​

Por otro lado, H6 es una SUV de gran tamaño que impacta principalmente por su alto nivel de diseño y tecnología. Llega a nuestro mercado en versión automática con motor 2.0 Turbo nafta con caja de 7 velocidades. Se destaca por entregar una potencia máxima de 201 caballos de fuerza de 6000 a 6300 revoluciones por minuto.



El modelo incluye control de estabilidad, cámara 360, Control de crucero adaptativo, pantalla táctil a color de 10,25“ con Bluetooth y conectividad con Carplay + Android Auto, faros LED, Techo panorámico, Volante multifunción forrado en cuero con levas, ,asiento del conductor ajustable eléctricamente de 6 posiciones, calefacción del asiento delantero, Tablero de instrumentos con pantalla a color de 10,25“, aire acondicionado automático de doble zona y Doble Airbag frontales + laterales delanteros +laterales de cortina.



H6 se comercializa a un precio de US$ 46.750.



Según Martín Mesa, gerente de Marketing y Comunicación de Grupo Fiancar, Haval incorpora dos nuevos modelos de su nueva generación de SUV´s que realmente sorprenden a primera vista por un diseño de calidad superior. Cada elemento del diseño exterior e interior está cuidado hasta el más mínimo detalle. Además tanto Jolion como H6, destacan por su desarrollo tecnológico y nivel de equipamiento en materia de seguridad y confort los cuales aseguran una experiencia de conducción de alto nivel.



PICK UPS GREAT WALL



GreatWall presenta la línea de pick ups más confiable y completa en nuestro mercado, comenzando con Wingle que se ha ganado el prestigio del trabajador uruguayo.



La nueva Wingle 5 es la versión actualizada de la clásica, mejora su equipamiento y diseño. Tiene un motor nafta de 2.400cc, con una potencia de 134 HP y viene en 3 versiones de doble cabina (Luxury 4 x 2, Dignity 4x2 y 4x4) y 2 versiones en Pick Up (Luxury 4x2 y 4x4). En cuanto al equipamiento que trae de serie, viene con: ABS+EBD, Asistente de frenado (BA), controles de tracción y estabilidad ( ESP), Doble Airbag, Freno de disco en las 4 ruedas, Computadora de a bordo , TPMS, ISOFIX, faros anti-nieblas, , dirección hidráulica, A/A, Luces diurnas Led, volante multifunción, sistema multimedia con pantalla táctil. Su precio va desde los US$ 16.385 precio leasing.



Mientras que la Wingle 7 es una camioneta ruda por fuera y confortable por dentro. Viene en 2 versiones 4x2 y 4x4 con un motor diésel 2.0 turbo de 140HP con transmisión manual de 6 velocidades. El equipamiento que trae de serie es: 6 Airbags, dirección hidráulica, computadora de a bordo, control de velocidad crucero, ABS+EBD+BA, control de estabilidad (ESP) , Control de tracción (TSC), Freno de disco en las 4 ruedas, TPMS, bloqueo diferencial trasero, ISOFIX, vidrios eléctricos, aire acondicionado automático, sensores de lluvia y luces, pantalla multimedia táctil, asiento conductor regulable eléctricamente de 6 posiciones, volante multifunción, cámara marcha atrás, barra de caja y protector de caja. Su precio va desde los US$ 26.598 precio leasing.



La POER es una camioneta imponente por su gran tamaño, espacio y potencia. Su motor es nafta 2.0 biturbo con 190HP con un Torque de 360Nm /1800 a 3600rpm y viene en 2 versiones, Tool 4 x 2 con caja manual de 6 velocidades y la versión Family 4 x4 con caja automática de 8 velocidades. Entre su completo equipamiento destacamos los 6 Airbags, ABS+EBD+HBA, ASR, ESC, HDC, HAC, alerta de punto ciego, techo solar eléctrico, tapizados en cuero, computadora de a bordo, control crucero adaptativo (ACC), cámara delantera smart con sistema Omiview, cargador inalámbrico en su versión Family. Su precio va desde los US$ 25.369 precio leasing.



Santiago Grande, director de Homero De León, hizo hincapié en que estos nuevos modelos de GreatWall son camionetas muy confiables, de buena calidad, con una excelente relación costo/beneficio. Son utilitarios muy versátiles, tanto para trabajar como para disfrutar de un paseo en familia.