Nobilis organizó una charla sobre las inversiones en mercados volátiles

Para continuar orientando a sus clientes con las mejores decisiones de inversión en contextos desafiantes, la compañía de servicios financieros y gestión patrimonial Nobilis organizó una charla con Florencio Mas, analista financiero certificado (CFA, por sus siglas en inglés) y representante del fondo Neuberger Berman, sobre las inversiones en mercados volátiles.



Durante el encuentro virtual, el especialista argentino realizó un repaso por los momentos históricos de volatilidad en los mercados y analizó el comportamiento de las distintas clases de activos y cómo transformarlos en retornos de largo plazo.



“El año 2022 parecía que iba a ser tranquilo, pero se dio una semi tormenta perfecta, con indicios de inflación que se veían en el mundo pos pandemia, con estímulos de bancos centrales, suba de precios de commodities y problemas en las cadenas de suministro”, señaló Mas.



Por otra parte, se refirió a la suba de las tasas de interés de los bancos centrales, con la guerra entre Rusia y Ucrania como corolario, que generó “incertidumbre geopolítica, volatilidad sobre insumos claves como los commodities, y pocas certezas sobre los precios para el futuro”.



El analista financiero sostuvo que la elevada inflación mundial repercutió en la cadena de suministros, situación que “podría mejorar si el mundo se abre y el comercio vuelve a fluir a nivel mundial”.



Otra de las incertidumbres que planteó Mas refiere a qué sucederá si la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) continúa subiendo las tasas de interés. “No necesariamente es malo para el mercado, pero es un elemento de análisis para tratar de que la inflación no se vaya del rango. Pensamos que no habrá recesión en Estados Unidos, aunque sí un crecimiento desacelerado”, apuntó.



Luego del análisis coyuntural, Mas se centró en el rendimiento de las diferentes opciones de inversión. En este sentido, mencionó que lo bonos emergentes han sido importantes en los portfolios. “Tanto en el escenario moderado, como en uno muy positivo o muy negativo, para los próximos 12 meses los retornos de los bonos en dólares o corporativos se ven interesantes”.



Mas mencionó que hay cuatro tendencias de inversiones a las que se debe prestar atención en 2022: los fondos de corta duración, como los corporativos globales híbridos y los emergentes; los fondos de bonos flexibles, desde un país hacia otro o en diferentes industrias; los fondos de acciones de compañías con buena performance durante la inflación, como Real Estate; y las inversiones en acciones de grandes compañías que se encuentran en un momento disruptivo.



Por otra parte, Mas hizo hincapié en que “el timing importa poco, la clave es no vender las acciones”, incluso en los peores momentos del mercado. “Si dejo que mis inversiones hagan lo que deben hacer y no me pongo emocional, el tiempo juega a mi favor”. En este sentido, remarcó que si las inversiones están diversificadas, y se mantienen durante más tiempo, hay menos probabilidades de perder dinero.



Aconsejó basarse en datos y “recurrir a la ciencia” para que las inversiones sean rentables y el riesgo más acotado.



En el cierre, Federico De Marchis, asesor financiero de Nobilis, sostuvo que en este momento de volatilidad “lo más importante es mantener la calma y recordar los objetivos de largo plazo”.



“Desde Nobilis estamos a disposición para ayudarlos a sobrevolar momentos de turbulencia, encontrar oportunidades y alcanzar objetivos”, resumió.