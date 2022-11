Movimagen presenta una nueva identidad y apuesta a futuro sumando propuestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Movimagen se encuentra en el mercado publicitario desde el año 1995 con el objetivo de ofrecer la mejor cobertura de las campañas y un servicio post-venta reconocido por sus clientes, teniendo presencia en puntos de alta concentración en Montevideo y en los principales departamentos del interior, como Canelones, Salto, Paysandu, Soriano, Colonia, Lavalleja y Maldonado.



Cuenta con un portafolio de mas de 40 tipos de soportes diferentes que cubren las necesidades de comunicacion tanto de productos masivos como selectivos.



Su nueva identidad comulga con su proposito: “Queremos que Movimagen sea una empresa donde los colaboradores se sientan orgullosos de pertenecer, los clientes nos prefieran, los accionistas esten satisfechos y todos juntos poder volcar nuestro aporte a la sociedad en la que vivimos”, comentó Gonzalo Crisci, fundador y gerente general de Movimagen



“Nuestro desafio como empresa es lograr ese equilibrio entre todas las partes, de manera que se transforme en un circulo virtuoso que se retroalimente y cada vez nos eleve mas a todos” , agregó Crisci.

El evento contó con la presencia de gerentes generales y de marketing de renombradas empresas que concurrieron a Sinergia Faro para compartir de un espacio de cóctel junto a palabras de Teresa Cometto, ex general manager de Unilever Uruguay, hoy asesora de Movimagen. Además, el público pudo disfrutar de una charla con el comediante argentino Migue Granados que se llevó risas de todos los presentes.



NUEVOS PROYECTOS



Sumando al cambio de identidad y apoyandose en la confianza generada por sus clientes en estos 27 años, Movimagen se proyecta hacia el futuro anexando a su portafolio de productos, nuevas opciones de valor para dichos clientes.



En ese sentido, realizó una alianza estrategica con Dufry Free Shops, la principal empresa del mundo en el sector free shopps, donde están instalando un circuito de pantallas digitales en los free shop de los aeropuertos de Punta del Este y Montevideo. “Estos circuitos generarán un alto impacto en las empresas con productos selectivos, ya que sus mensajes estarán llegando a mas de 2 millones de personas que durante un promedio de 2 horas se encuentan circulando por los free shops”, detalló Crisci.



Asimismo, reforzarán su propuesta de valor en la via publica de la mano de su socio estrategico Coetc, lanzando los Interior-Bus, “un producto publicitario de altisimo impacto y muy bajo costo por contacto, ideal para comunicar campañas de productos masivos”, sentenció Gonzalo Crisci



De igual manera, continúa la relacion comercial generada con el Estudio Lecueder hace mas de 10 años, en este caso anexando a los shoppings del interior, el nuevo shopping de Minas, Lavalleja, cuya apertura está prevista para mediados de noviembre de este año.



Por ultimo y no por ello menos importante, Movimagen definió donar $ 10 millones de pesos anualmente en espacios publicitarios, para campañas de sostenibilidad a organizaciones sin fines de lucro. “Queremos que nuestro compromiso de volcar a la sociedad un aporte significativo, se transforme en hechos concretos lo mas rapidamente posible”, culminó Crisci



En suma, Movimagen cuenta en su propuesta de valor con un portafolio de mas de 40 tipos de soportes diferentes, presencia en 8 departamentos del pais, 5 terminales de buses, free shops de 2 aeropuertos y la misma flexibilidad y calidad de servicio que la hicieron en estos 27 años una empresa confiable para sus clientes.