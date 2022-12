Minas ya tiene una nueva terminal de ómnibus con centro comercial y de servicios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El proyecto de una nueva terminal para la ciudad de Minas surgió de una licitación pública abierta convocada por la Intendencia de Lavalleja. La misma tuvo como único oferente a la firma Manfely S.A Dicha licitación fue adjudicada en el año 2019 a Manfely S.A. y contó con la aprobación de la Junta Departamental con la unanimidad de los votos. La obra desarrollada por el Estudio Luis Lecueder y construida por Ebital, insumió 15.000.000 millones de dólares.



En el evento, el primero en hacer uso de la palabra fue el Cr. Carlos A. Lecueder quien manifestó el “inmenso orgullo de inaugurar un nuevo proyecto de Terminal Shopping de nuestro país”. También agradeció a las empresas y comerciantes que lo han acompañado a lo largo de los años en los diferentes proyectos desarrollados por el Estudio, que con Minas, inaugura su shopping número 10.



Explicó también que para los transportistas es una oportunidad de dar un servicio muy bueno que como el que ya dan con los ómnibus, pero ahora también complementado con una terminal con un mejor servicio, que genera más de 300 nuevos puestos de trabajo.



A continuación, hizo uso de la palabra el Intendente Departamental, Dr. Mario García, que agradeció a la Ex Intendenta Adriana Peña, y destacó el trabajo con todo el equipo actual que dirige el Intendente, como así también mencionó a todos los inversores de Manfely S.A y trabajadores municipales que están detrás de este proyecto.



Por su parte, el Intendente de Lavalleja destacó que ese día culminó un proceso y se inició una nueva etapa. “Culmina un proceso que no comenzó bajo nuestra administración, que comenzó bajo la administración de la Dra. Adriana Peña”. García en ese instante invitó al estrado a la Ex Intendenta Peña quien manifestó que deseaba estar acompañado por quien comenzó este camino que dio cierre con una hermosa terminal.



“Lavalleja es un departamento serio, que continua procesos, que mira adelante, que piensa en su gente, que quiere mejorar porque creo esa es una de las máximas metas de la vida de nosotros mejorar, de la forma que sea, pero mejorar, mirar para adelante”.



Minas Shopping Terminal tiene más de 30 marcas de primera línea: Abitab, Agencia Maidana, Antel Ente, Antel agente oficial Mayacom, Bela, Burger King, Cash, Cuatroases, Daniel Cassin, Dister Joyas, Guapa, Iberpark, Inbox, Jack and Jones, Jean Vernier, Macri Energy, Market.uy, Miniso, MixUp, Mosca, Movistar, Multiahorro Hogar, Only, Porto Vanila, RedPagos, San Roque, SiSi, Stadium, Subway, Tata y Toto.



La terminal de ómnibus cuenta con 11 plataformas de embarque, 5 módulos de venta de boletos por parte de empresas de transporte y 112 sillas para espera de los pasajeros.



La misma cuenta con variados servicios para el pasajero, tales como acondicionamiento térmico, servicios higiénicos amplios, sistema de información al público, propuestas de gastronomía, servicios financieros, cambio de moneda, cajeros automáticos a través de las redes Abitab y Redpagos, entre otros.



El complejo está iluminado en un 100% con tecnología LED y cuenta con 120 cámaras de circuito cerrado de monitoreo, guardias de seguridad, 150 plazas de estacionamiento, 200 lugares para motos y bicicletas. También es un edificio accesible, con rampas por Ituzaingó y Luis Alberto de Herrera.



La apertura de Minas Shopping Terminal marca un hito para el usuario de transporte colectivo de pasajeros, generará el desarrollo de una nueva centralidad en su entorno y dotará a la ciudad de una mayor variedad de propuestas comerciales y de servicios.