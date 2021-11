Más de 30 millones de sándwiches lleva comercializados Subway en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si pensamos en variedad, innovación constante y vanguardia en la elaboración de sándwiches, hablamos de Subway, la mayor cadena de restaurantes del mundo especializada en este tipo de comidas rápidas, más conocidos como “Subs”.



Desde 1996 y tras 25 años de presencia en el país, Subway logró posicionarse como la marca líder en su categoría sumando 30 restaurantes, de los cuales 8 ya tienen el concepto “Fresh Forward”, la nueva decoración de la cadena que incorpora diseño y tecnología. Estos años de continuo crecimiento reflejan la apuesta de la empresa en el país la cual busca la innovación constante haciendo que la experiencia de compra para sus clientes sea cada vez más ágil y segura, y que les permita acceder a la calidad de excelencia de sus productos de siempre.



En su historia local, Subway ha vendido más de 30 millones de subs con un sinfín de combinaciones posibles, lo que implican más de 5 mil kilómetros de sándwiches. Atiende a más de 2 millones de clientes al año, y a través de los franquiciados, emplea de manera directa a 340 personas.



“A la luz de estas cifras, creemos fundamental seguir mejorando la calidad de servicio, seguridad e infraestructura que ofrecemos a nuestros clientes y colaboradores en el país. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado construir y sostener con la marca en Uruguay en este tiempo. Actualmente, el 40% de nuestros productos son nacionales, por lo cual contribuimos enormemente en el crecimiento y desarrollo de la industria local. Además, ya tenemos solicitudes para la apertura de nuevas tiendas en el 2022”, comentó Álvaro Banchero, Agente de Desarrollo de Subway en Uruguay.



Este arte infinitamente customizable de mezclar alimentos entre dos panes, que no reconoce fronteras geográficas, culturales ni etáreas, se celebra en todo el mundo, cada 3 de noviembre, por la fecha de nacimiento del inglés John Montagu, IV Conde de Sándwich, un aficionado a las partidas de cartas y a la buena cocina, quien envolvía la carne en dos rebanadas de pan, no sólo para comer algo rápido mientras podía continuar jugando sino también para evitar ensuciar los naipes.



Entre los favoritos del público uruguayo en la actualidad se destacan: el Sub Pollo Teriyaki (también el más elegido en todo el mundo), el Sub Pechuga de Pollo y el Sub Pollo Cream Cheese. A este ranking se acaba de incorporar como “preferido” el último lanzamiento: el Sub de Quínoa, un sándwich totalmente vegetariano que apunta a un público cada vez más consciente por su bienestar y que demanda nuevas dietas alimentarias sin la utilización de proteínas de origen animal.



“Con la incorporación del sándwich de quínoa, dimos un paso más para consolidarnos como una alternativa saludable a la comida rápida tradicional. Es el reflejo de nuestro objetivo de innovación culinaria que responde a las nuevas tendencias en consumo. En todos estos años fuimos siguiendo los gustos y elecciones de la gastronomía de cada país y acompañando a nuestros clientes en sus nuevas preferencias. Ellos son quienes marcan las tendencias de nuestra variedad y calidad. Podemos decir que elaboramos tantas versiones de subs como personas hay en el mundo. Cada uno tiene su receta especial o improvisa una fórmula con los productos frescos que les brindamos todos los días en los locales”, comenta Rodolfo Demergasso, gerente de Marketing para Latinoamérica Sur de Subway.



En junio de este año Subway inauguró un nuevo local en el emblemático edificio Lapido, en la esquina de 18 de Julio y W. Ferreira Aldunate, en el pleno centro de la ciudad de Montevideo. De esta manera se sumaron 10 “sándwich artists” a los 340 que los franquiciados ya emplean en todo el territorio.



La decisión de implementar una mayor seguridad alimentaria en los espacios gastronómicos (tanto para clientes como para empleados) llevó a poner en práctica la denominada S.A.F.E. (Aumento de la Seguridad en el rubro de la Alimentación, en inglés) que incluye nuevos estándares, protocolos y procedimientos: sistemas estrictos y mejorados de lavado de manos y saneamiento, procesamiento de productos, nueva certificación de los trabajadores en seguridad alimentaria, prácticas de distanciamiento social, pagos sin contacto, take away, seguridad en el local, entrega optimizada.



Cabe destacar que, a nivel mundial, Subway es la franquicia número 1 en cantidad de locales y su objetivo es replicar ese mismo modelo en cada uno de los países donde tiene presencia. La marca se caracteriza por la preparación de alimentos de calidad, bajos en calorías y grasas que se preparan frente al consumidor y permite incontables posibilidades de combinación de sabores.