"Marvel: héroes y villanos"

Los 20 personajes que permiten recrear las épicas batallas del fantástico universo de Marvel causaron furor en el evento dedicado al gaming.



Además de los lanzamientos de nuevos comics, las enciclopedias visuales de Batman y Marvel, en Gamecon 2022 Coleccionables – El País sorprendió a los presentes con esta nueva colección compuesta por personajes de 15 centímetros de altura que permiten a los apasionados del universo Marvel formar sus dioramas favoritos con los héroes y villanos más poderosos de todos los tiempos, enfrentados entre sí.



Spiderman vs Duende Verde, Thor vs Loki, Hulk vs Thanos, Ironman vs Ultron y Capitán América vs Red Skull fueron de las duplas más demandadas. Por su parte, Black Widow vs Supervisor y Captain Marvel vs Giant Skull se consagraron como las heroínas favoritas de la colección.

Los personajes se presentan en su caja protectora individual junto a un fascículo explicativo a sólo $ 450 por entrega y los socios del Club El País que adquieran la colección completa acceden a un 20% de descuento especial. Este precio es válido para cualquier punto del Uruguay, sin costo adicional por concepto de envío.



Encontrá tus personajes favoritos en coleccionables.elpais.com.uy , llamando al 29004141 o a tu quiosco de confianza.