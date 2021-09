Maestría en Supply Chain Management de UTEC-MITx: programa con sinergia con MIT

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La competitividad va mucho más allá de precios, tarifas, aranceles o inclusive el valor del dólar. Con la aceleración de la era digital, ahora la última frontera de la competitividad está delimitada por la logística, junto a la innovación, la reinvención y la resiliencia.



«Hay que repensar de forma orgánica los objetivos y propósitos de las empresas desde una profunda capacitación; es un gran desafío para Uruguay, la región y el mundo todo», afirmó Juan Opertti, docente de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y director de Costa Oriental.



La gestión integral de la cadena de suministros presenta nuevos retos que es preciso abordar desde un mayor conocimiento, para mejorar el desempeño de las organizaciones. En ese sentido, la demanda laboral de profesionales expertos en Supply Chain Management (SCM) está en constante aumento.



La aplicación de herramientas y buenas prácticas en la gestión y planificación del SCM contribuyen a una mejora de la competitividad de las organizaciones a nivel global a través del uso eficiente de sus activos, productividad de los procesos y cumplimiento de niveles de servicio.



«La globalización de la economía ha llevado a las empresas a ingresar cada vez más en la importación y exportación, de modo que competimos contra el mundo, donde los costos realmente son muy bajos y los márgenes para las empresas son cada vez menores. Es necesario optimizar los costos en todo lo que hace a la cadena de valor tanto aquello que producimos y exportamos como los bienes que importamos y distribuimos en el mercado local para lograr ser competitivos con un buen manejo d el flujo de mercadería, la información y la variable financiera», destacó Alejandro Vieira, docente de UTEC y consultor en logística y operaciones.



Para la capacitación, UTEC ofrece un programa en Supply Chain Management, con opción a una especialización de 15 meses o una maestría de 24 meses, en formato semipresencial. «Es una fortaleza, un potente diferencial y motivo de orgullo estar asociados al MIT, una institución líder mundial para el estudio de la logística y la gestión de la cadena de suministro», comentó el Cristian Pérez, coordinador docente del programa en Supply Chain Management de la UTEC.



Los estudiantes serán guiados por facilitadores de UTEC durante la realización de los cursos del MicroMaster en Supply Chain Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y participarán de un Bootcamp exclusivo, organizado y ofrecido por docentes del MIT CTL (Centre for Transportation and Logistics).



El programa está dirigido a personas con estudios terciarios concluidos o avanzados en las áreas de ingeniería, economía, tecnologías de la información, o bien cumplan actividades en la gestión de la cadena de suministro, así como otras que el comité evaluador de admisión podrá considerar como elegibles para el desarrollo de este programa.



Los microcursos dictados en inglés por el MIT son on demand de modo que el alumno podrá ajustar sus tiempos de estudios, aunque también están previstos encuentros virtuales semanales de intercambio y profundización de conocimientos.



Para los alumnos del exterior, donde el programa también despertó gran interés, la maestría y la Eespecialización la modalidad es 100% virtual, destacó el coordinador.



El inicio de los cursos es el próximo 11 de octubre. La maestría tiene 24 meses de duración y 20 horas semanales de dedicación. Por su parte, la especialización tiene 15 meses de duración y una dedicación de 20 horas semanales.



Mayor información o inscripciones: www.programasacademicos. com/supply-chain o enviando un mail a: [email protected]



Uruguay Global es un programa de proyectos educativos en innovación, emprendimiento y tecnologías de la información llevado adelante por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), UTEC, Plan Ceibal y ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación).