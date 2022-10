Llegó a Uruguay el único protector solar que protege contra los rayos UV más dañinos y el daño celular profundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Llega el verano, aumentan las temperaturas y de manera natural las personas pasan más tiempo al aire libre. Esto lleva a que haya una mayor exposición de la piel a los rayos UV, los que pueden dañar la piel de forma superficial, pero también profunda, especialmente en quienes no se cuidan de forma adecuada.



Sobre esta temática expuso la doctora en Dermatología, Paula Abelenda, durante el evento de presentación de Anthelios UVMune 400, un protector solar con una fórmula única que se lanzó al mercado uruguayo este mes y que forma parte del portfolio de La Roche-Posay, la marca de skincare número uno prescripta por dermatólogos en el mundo, que integra el grupo L’Oréal.



“Lo más importante a tener en cuenta con el sol es no broncearse: si no cambia el color de la piel, no hay daño solar”, explicó Abelenda durante la presentación. En esa línea, aseguró que el cuidado es clave realizarlo desde la primera infancia y durante la juventud para evitar daños mayores en la adultez: “Si desde los 0 hasta los 15 o 20 años no se generan quemaduras producto de la exposición solar, se reduce en un 80% las probabilidades de desarrollar cáncer de piel”, graficó.



Por este motivo, indicó la dermatóloga, es de suma relevancia tener conocimiento de las consecuencias de exponerse al sol, y reforzar las medidas de protección como son el uso de lentes de sol, sombrero, ropa oscura y, sobre todo, no exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.



“A la tierra llegan rayos ultravioletas que pueden ser UVA, UVB o UVC. Los últimos dos generan quemaduras, mientras que los UVA, que están presentes todo el año, son los que pueden generar cáncer de piel a largo plazo, y sin embargo, a veces no les damos tanta importancia. Por eso es importante que, al momento de comprar un protector solar, se adquiera uno con alta protección contra los UVB para no quedar rojos como un camarón y también contra los UVA”, aseguró.



Tras diez años de investigación, La Roche-Posay desarrolló una fórmula innovadora que posiciona a Anthelios UVMune 400 como el mejor protector solar que protege contra los rayos UV más dañinos (los UVA ultra largos) y contra el daño celular profundo.



Los rayos UVA ultra largos son radiaciones de longitud de onda comprendida entre los 315 y los 400 nanómetros, sin embargo, los protectores solares que se ofrecen en el mercado actualmente no protegen de todo el espectro de radiación. “Lo revolucionario de este producto está en su mayor poder de protección, ya que antes había un 30% de las radiaciones que no estaban siendo cubiertas —el espectro de radiación de los 380 a los 400 nanómetros— y que son las que producen los mayores daños para la piel”, señaló Gimena Pedrosa, experta en Comunicación Científica de L’Oréal Uruguay.



“Cinco quemaduras en nuestra infancia o adolescencia condicionan y aumentan hasta un 80% las probabilidades de tener cáncer de piel en la vida adulta, por eso, más allá de las arrugas, del envejecimiento de la piel, nos interesa mostrar la importancia del cuidado”, recalcó Pedrosa.

Anthelios UVMune 400 es la mejora de una fórmula que ya contaba con altos estándares de eficacia y sensorialidad. Es apta para todo tipo de piel y está disponible en sus dos presentaciones de crema hidratante y fluido ultraligero.