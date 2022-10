Llegó el Black Friday de Tienda Inglesa: descuentos de hasta 50% en miles de productos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Black Friday volvió a Tienda Inglesa. La clásica promoción, que ofrece descuentos que alcanzan el 50%, está disponible hasta el 30 de octubre o hasta agotar stock.



En concreto son más de 3.000 ofertas. Los productos de tecnología, pequeños electrodomésticos, al igual que los de bazar y piscinas tienen el máximo beneficio. Asimismo, ante la llegada del Mundial de Fútbol, los equipo de audio y Smart TV son la categoría estrella del Black Friday y tienen hasta un 40% off.



Los clientes podrán acceder a una amplia variedad de propuestas en Smart TV que van desde un televisor Led de 32” HD a US$ 169 hasta una TV de 65 Pulgadas Ultra HD a tan solo US$ 719. Además, en esta categoría, Tienda Inglesa ofrece un financiamiento hasta en 18 cuotas en dólares y 12 cuotas en pesos sin recargo.



El rubro alimentos también participa en la promo con importantes descuentos: 30% off en todos los cortes de ternera y pollo, todas las marcas de galletas y cereales, mayonesa y ketchup, así como en marcas seleccionadas de cerveza, vinos y espumantes.



Abonando con tarjeta de crédito Itaú, los clientes podrán acceder 10% adicional en todos los productos (a excepción de los Smart TV).

A continuación, algunas de las promos más destacadas del Black Friday:

43% Smart Tv 55" UHD Lexa Precio: US$ 399 Antes: U$S 699

30% Refrigerador LG Inverter 272 L Precio: US$ 549 Antes: U$S 789



36% Smart Tv 50" UHD Lexa Precio: US$ 369 Antes: U$S 575

26% Aire Acondicionado Ecosystem Split 12000 BTU Precio: $ 14.490 Antes: $ 19.990

22% Smart Tv Inhaus 50" Led UHD 4k Precio: US$ 459 Antes: U$S 589

45% Cocina TEM Mastercook Super Gas 4 Hornallas Color Negro Precio: US$ 99 Antes: U$S 179

16% Smart Tv LG 50" UHD 4K AI ThinQ Precio: US$ 589 Antes: U$S 699

40% Smart Tv Inhaus 65" Led UHD 4k Precio: US$ 719 Antes: U$S 1.199

27% Lavarropa James Carga Frontal Blanco 6 Kg Precio: US$ 329 Antes: US$ 450

51% Ventilador Lexa 12" Precio: US$ 24 Antes: US$ 49