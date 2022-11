Llega Chandon Supernova a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Chandon, volverá a marcar la agenda de Montevideo con el lanzamiento de su fiesta Chandon Supernova, el nuevo ciclo de fiestas de la marca. El próximo jueves 24 de noviembre en Hangar 33, más de 300 invitados disfrutarán a partir de las 23:00hs de un line up espectacular donde Mateo Milburn será el encargado de abrir la noche. Además, habrá sorpresas a lo largo de la noche que harán que la experiencia sea diferente para todos los invitados: podrán disfrutar de distintos cocktails con Chandon, sacarse fotos en distintas instalaciones y muchas sorpresas más. El cierre de la noche estará a cargo de JVE, el reconocido DJ residente de la disco Bruto en Mar de Plata, Buenos Aires.



Los cocktails de Chandon serán otros grandes protagonistas de la noche con tres propuestas que muestran la versatilidad de los espumosos: SUPERNOVA , con Chandon Brut, syrup de ananá, y ananá deshidratado; STARLIGHT, con Chandon Rosé, syrup de ananá y jugo y mix de frutos rojos; y THE SKY IS THE LIMIT, una propuesta con Chandon Délice, syrup de lima, menta y pepino. Además, los invitados podrán volver a probar Chandon Apéritif, uno de los últimos lanzamientos de la marca.



El lanzamiento de este ciclo de fiestas se realizó en Buenos Aires, el 8 de septiembre pasado, donde más de 2.000 personas bailaron y vivieron una noche única en Complejo C Art Media con un line up espectacular: Tommy Ferlini, Bonjour Berlin, Tomás Dobarro y un show especial de tambores de agua de la mano de Splash.



Una Supernova es una potente explosión estelar, que genera intensos destellos de luz e ilumina la noche del espacio. Inspirado en este fenómeno, Chandon ideó esta novedosa experiencia que vuelve a redefinir la noche para conquistar y generar una conexión diferente con sus consumidores más jóvenes.



Con cada fiesta se iluminará una de las puntas de la estrella de Chandon invitando a descubrir un nuevo punto de encuentro y de celebración. Una noche mágica, donde ocurren historias únicas que no suceden en ningún otro lugar.